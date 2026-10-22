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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بفستان محتشم.. أمينة خليل تستعرض أناقتها على السجادة الحمراء

أمينة خليل
أمينة خليل
هاجر هانئ

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة أمينة خليل، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته التاسعة.

تفاصيل إطلالة أمينة خليل 

تألقت أمينة خليل في الصور بإطلالة جمعت بين الأناقة والأحتشام، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة واتسم باللون الكافيه الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

تزينت أمينة خليل بمجموعة من المجوهرات الملفتة التي زادت من أناقتها، فيما أنتعلت حذاء بيج ذا كعب عالي، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أمينة خليل على تسريحة شعر بسيطة للغاية و غير مبالغ فيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.

أمينة خليل إطلالة أمينة خليل تفاصيل إطلالة أمينة خليل مهرجان الجونة السينمائي

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