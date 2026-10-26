قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس النواب يوافق بأغلبية الثلثين على تفويض الرئيس السيسي في اتخاذ ما يلزم لدعم السعودية
الري: تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر وتراجع الأمطار تحديات متزايدة للأمن المائي
نوصيكم ببلدكم.. شيخ الأزهر: لا تتخلوا عن وحدة السودان وسخّروا الدين لوحدة الصف
تكنولوجيا جديدة لربط التأمين الطبي بالموارد البشرية وتسهيل خدمات الموظفين في مصر
3 جلسات سرية.. البرلمان يكشف تفاصيل تفويض الرئيس في إجراءات دعم السعودية
وزير الخارجية: لا علاقة بين السد الإثيوبي وقضية منفذ المياه البحري
شيوخ الطرق الصوفية السودانية يطلبون من الإمام الأكبر افتتاح معاهد أزهرية لترسيخ السلم المجتمعي
شيخ الأزهر يستقبل وفدا من الطرق الصوفية لتعزيز الدعم الأزهري للسودان
رئيس الوزراء يتابع موقف الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة
أسعار الذهب في مصر اليوم.. استقرار لليوم الثالث على التوالي عند هذا الرقم
السعودية تؤكد أهمية فتح قنوات التفاوض لمنع عودة التصعيد العسكري في المنطقة
بعد صعود الدولار .. الذهب يرتفع وعيار 21 يحلق في مستوى قياسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طالبة مصرية تحول فكرة إبداعية إلى ساعة سويسرية لدعم مكافحة سرطان الثدي

مسابقة
مسابقة
أحمد عبد القوى

فازت الطالبة المصرية فاطمة طارق السيد بمسابقة دولية للابتكار في تصميم الساعات، بعد تقديم تصميم مستوحى من رحلة التعافي والصمود لدى النساء اللاتي واجهن سرطان الثدي، في تجربة تجمع بين الإبداع الفني والعمل المجتمعي.

ومن المقرر تحويل التصميم الفائز إلى ساعة تُصنع بالاستفادة من الخبرات السويسرية، على أن يُخصص جزء من عائدات مبيعاتها لدعم إحدى المؤسسات المعنية بمكافحة سرطان الثدي في مصر.

وتدرس فاطمة بكلية الفنون والتصميم بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وحصلت ضمن جائزتها على فرصة السفر إلى مدينة بيل السويسرية، للتعرف على مراحل صناعة الساعات والعمل مع متخصصين في تطوير التصميم وتجهيزه للإنتاج.

وجاء فوز الطالبة ضمن النسخة الأولى من مسابقة للابتكار المفتوح أُطلقت في أكتوبر 2025، بهدف تشجيع المواهب الشابة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تقديم أفكار تجمع بين التصميم والأثر المجتمعي.

واستمدت فاطمة فكرتها من تحول العثة عند خروجها من شرنقتها، باعتباره رمزًا للأمل والقوة والتجدد.

وأكد الدكتور طارق صالح، عميد كلية الفنون والتصميم، أن التجربة تتيح للطلاب تحويل مشروعاتهم الأكاديمية إلى منتجات حقيقية تستجيب لاحتياجات المجتمع.

ومن المقرر الكشف عن الساعة خلال أكتوبر 2027، بالتزامن مع فعاليات التوعية بسرطان الثدي، في خطوة تبرز قدرة المواهب المصرية الشابة على الوصول بإبداعاتها إلى الأسواق العالمية.
 

مسابقة عالم مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل إلى 7300 جنيه.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم

البنزين

بعد القرارات الجديدة وزيادة الدولار.. أسعار البنزين اليوم في مصر

وزيرا التعليم والمالية

وزير المالية يعلن زيادة مرتبات المعلمين ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه

الدولار

رايح على فين..ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم

أنابيب البوتاجاز

رسميا بعد قرار لجنة التسعير.. أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026

أسعار الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم الاثنين.. يواصل الصعود فوق 55 جنيها في أغلب البنوك

الإنترنت

بدلا من 50.. تفاصيل الإجراءات التنفيذية لزيادة سعة باقة الإنترنت الأساسية لـ100 جيجا

اتفاقية مكة

قيادات بدول اتفاق مكة يلتقون مسؤولين إيرانيين في طهران

ترشيحاتنا

مواصفات هاتف Oppo Find X10 Ultra

لمحبي التصوير.. أهم مواصفات هاتف Oppo Find X10 Ultra

ميتسوبيشي إيفولوشن

ميتسوبيشي لانسر إيفو تعود بروح جديدة في SUV كهربائية بقوة 458 حصانًا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| ارتفاع أسعار السيارات يهدد سوق المركبات الكهربائية.. خطر اشتعال البطاريات يورط آودي عالميًا

بالصور

بعد انطلاق حملة التطعيمات.. ما لا تعرفه عن الحصبة والحصبة الألماني وفوائد المصل

تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة

100جيجا بـ150 جنيها.. أسعار الإنترنت الجديدة بعد قرارات الحكومة

اسعار الانترنت الجديدة
اسعار الانترنت الجديدة
اسعار الانترنت الجديدة

وزير الري: مصر حريصة على تعزيز العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات لتحقيق الأمن المائي

وزير الري يفتتح المؤتمر العربي السابع للمياه
وزير الري يفتتح المؤتمر العربي السابع للمياه
وزير الري يفتتح المؤتمر العربي السابع للمياه

البيضاء بـ84 جنيها.. أسعار الفراخ والبانيه والبيض اليوم بالأسواق

اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم

فيديو

نقل عدد من الأطفال بطريقة تعرض حياتهم للخطر

فوق السقف وبيضحكوا.. فيديو صادم لنقل طلاب مدارس بالنهضة

حقيقية مرض عائشة الكيلاني

بعد سنوات من الغياب.. ظهور عائشة الكيلاني يكسر قلوب محبيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد