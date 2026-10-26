طالبة مصرية تحول فكرة إبداعية إلى ساعة سويسرية لدعم مكافحة سرطان الثدي

فازت الطالبة المصرية فاطمة طارق السيد بمسابقة دولية للابتكار في تصميم الساعات، بعد تقديم تصميم مستوحى من رحلة التعافي والصمود لدى النساء اللاتي واجهن سرطان الثدي، في تجربة تجمع بين الإبداع الفني والعمل المجتمعي.

ومن المقرر تحويل التصميم الفائز إلى ساعة تُصنع بالاستفادة من الخبرات السويسرية، على أن يُخصص جزء من عائدات مبيعاتها لدعم إحدى المؤسسات المعنية بمكافحة سرطان الثدي في مصر.

وتدرس فاطمة بكلية الفنون والتصميم بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وحصلت ضمن جائزتها على فرصة السفر إلى مدينة بيل السويسرية، للتعرف على مراحل صناعة الساعات والعمل مع متخصصين في تطوير التصميم وتجهيزه للإنتاج.

وجاء فوز الطالبة ضمن النسخة الأولى من مسابقة للابتكار المفتوح أُطلقت في أكتوبر 2025، بهدف تشجيع المواهب الشابة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تقديم أفكار تجمع بين التصميم والأثر المجتمعي.

واستمدت فاطمة فكرتها من تحول العثة عند خروجها من شرنقتها، باعتباره رمزًا للأمل والقوة والتجدد.

وأكد الدكتور طارق صالح، عميد كلية الفنون والتصميم، أن التجربة تتيح للطلاب تحويل مشروعاتهم الأكاديمية إلى منتجات حقيقية تستجيب لاحتياجات المجتمع.

ومن المقرر الكشف عن الساعة خلال أكتوبر 2027، بالتزامن مع فعاليات التوعية بسرطان الثدي، في خطوة تبرز قدرة المواهب المصرية الشابة على الوصول بإبداعاتها إلى الأسواق العالمية.

