أكتوبر الوردي.. مبادرة للتوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي في الغربية

نظمت إدارة المبادرات بمديرية الشئون الصحية في محافظة الغربية، مبادرة «أكتوبر الوردي» للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، والتعريف بطرق الوقاية وأهمية الفحص الدوري، بما يسهم في اكتشاف المرض في مراحله الأولى ورفع فرص العلاج والتعافي، إلى جانب تصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بالمرض وتشجيع السيدات على الاهتمام بصحتهن.

توجيهات صحة الغربية



ومن جانبها، أكدت إنجي العايدي، مقدمة المؤتمر، أن تنظيم مؤتمر «أكتوبر الوردي» يستهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتشجيع السيدات على الاهتمام بصحتهن وإجراء الفحوصات الدورية، إلى جانب توفير مساحة لتبادل المعلومات والخبرات حول سبل الوقاية والتعامل الصحيح مع المرض، مشيرة إلى أن نشر الوعي يمثل خطوة أساسية لدعم السيدات واكتشاف المرض في مراحله المبكرة.

الكشف الطبي المبكر

وأكدت الدكتورة داليا محسن، رئيس المبادرات بإدارة زفتى الصحية، والدكتورة سلمي الرخ، علي أهمية تكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي للسيدات، وتعريفهن بأهمية الكشف المبكر وعدم الانتظار حتى ظهور الأعراض، مشيرة إلى أن نشر الوعي وتشجيع السيدات على إجراء الفحوصات اللازمة يمثلان خطوة مهمة في مواجهة المرض، مع ضرورة الاستفادة من المبادرات الصحية المتاحة للحصول على المشورة الطبية والمتابعة اللازمة.

دعم الحالات المرضية

من جانبه، أوضح الدكتور محمود نصر، منظم المؤتمر، أن تنظيم الفعاليات التوعوية يأتي في إطار دعم جهود التثقيف الصحي وتسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، من خلال تبادل الخبرات والمعلومات الطبية وتوعية السيدات بأساليب الوقاية والفحص، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجهات الصحية والمجتمعية للوصول إلى أكبر عدد من السيدات وترسيخ ثقافة الاهتمام بالصحة والكشف الدوري.