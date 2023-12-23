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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بسبب بطانة الفستان.. داليا شوقي تثير الجدل في ختام مهرجان الجونة

داليا شوقي
داليا شوقي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة داليا شوقي خلال مشاركتها في حفل ختام مهرجان الجونة السنيمائي.

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تألقت داليا شوقي في الصور بإطلالة جريئة، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل أتسم بصيحة الكمم الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، وقد أثارت بطانة التصميم جدلا.

أكملت داليا شوقي إطلالتها بكلاتش متوسط الحجم باللون الأبيض، كما تزينت ببعض المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت داليا شوقي على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الهادئة.

 

 

داليا شوقي
داليا شوقي
داليا شوقي
داليا شوقي
داليا شوقي
داليا شوقي
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