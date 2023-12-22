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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان غريب.. نورهان منصور في إطلالة غير متوقعة بالجونة.. شاهد

نورهان منصور
نورهان منصور

حرصت الفنانة نورهان منصور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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بفستان ملفت.. زوجة محمود حجازي تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة

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بفستان غير متوقع..إلهام شاهين تثير الجدل في ختام مهرجان الجونة

تألقت نورهان منصور بإطلالة غير متوقعة، حيث ارتدت فستان قصير للغاية يصل أعلى الركبة واتسم بالقماش المخملي ذات اللون الأسود، ونسقت معه قفازات بنفس اللون.

انتعلت نورهان منصور بوت طويل للغاية باللون الأسود مع كلاتش صغير الحجم، تزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت نورهان منصور على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكيجا صاخبا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

نورهان منصور
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