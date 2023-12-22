فستان غريب.. نورهان منصور في إطلالة غير متوقعة بالجونة.. شاهد

حرصت الفنانة نورهان منصور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت نورهان منصور بإطلالة غير متوقعة، حيث ارتدت فستان قصير للغاية يصل أعلى الركبة واتسم بالقماش المخملي ذات اللون الأسود، ونسقت معه قفازات بنفس اللون.

انتعلت نورهان منصور بوت طويل للغاية باللون الأسود مع كلاتش صغير الحجم، تزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت نورهان منصور على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكيجا صاخبا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.