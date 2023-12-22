بفستان ملفت.. زوجة محمود حجازي تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للفنان محمود حجازي خلال حضوره ختام مهرجان الجونة مساء أمس برفقة زوجته.

خطفت زوجة محمود حجازي الأنظار في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانا باللون الأسود المزين بالقماش التل الشفاف، ونسقت معه جاكت بنفس اللون.

أكملت زوجة محمود حجازي إطلالتها بحقيبة يد متوسطة الحجم، وتزينت ببعض الإكسسوارات و المجوهرات البسيطة و الغير مبالغ فيها.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة محمود حجازي على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.