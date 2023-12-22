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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان ملفت.. زوجة محمود حجازي تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة

زوجة محمود حجازي
زوجة محمود حجازي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للفنان محمود حجازي خلال حضوره ختام مهرجان الجونة مساء أمس برفقة زوجته.

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بفستان غير متوقع..إلهام شاهين تثير الجدل في ختام مهرجان الجونة

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بفستان لافت.. إلهام شاهين تثير الجدل في الجونة| شاهد

خطفت زوجة محمود حجازي الأنظار في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانا باللون الأسود المزين بالقماش التل الشفاف، ونسقت معه جاكت بنفس اللون.

أكملت زوجة محمود حجازي إطلالتها بحقيبة يد متوسطة الحجم، وتزينت ببعض الإكسسوارات و المجوهرات البسيطة و الغير مبالغ فيها.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة  محمود حجازي على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

زوجة محمود حجازي
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