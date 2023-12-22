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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان غير متوقع..إلهام شاهين تثير الجدل في ختام مهرجان الجونة

إلهام شاهين
إلهام شاهين

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على  موقع تبادل الصور و الفيديوهات إستجرام، بصور جديدة لها خلال مشاركتها في ختام مهرجان الجونة السينمائي.

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تألقت إلهام شاهين في حفل الختام بفستان غريب، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام طويلة أتسم التصميم بانه جمع بين مجموعة من الألوان المتناسقة.

نسقت إلهام شاهين مع إطلالتها كلاتش صغير الحجم باللون الأسود، وتزينت ببعض المجوهرات البسيطة التي منحتها إطلالة متكاملة.

اما من الناحية الجمالية، اعتمدت إلهام شاهين على خصلات شعرها القصير المنسدله، ووضعت مكياجا مميزا مرتكزا على الالوان المتناسقة مع إطلالتها.

 

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
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