جيسيكا حسام السر.. إلهام شاهين تشيد بفيلم المعزة بمهرجان الجونة

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بقصة فيلم المعزة والذى قامت بمشاهدته، قبل ختام مهرجان الجونة السينمائى الدولى.



وحرصت إلهام شاهين على الإشادة بفكرة الفيلم وجميع أبطاله خاصة الطفلة جيسيكا حسام والتى تعتبر البطلة الرئيسية للفيلم.



وقالت إلهام شاهين على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام: حضرت آخر عروض الأفلام بمهرجان الجونه السينمائى الدولى the goat المعزة.. لمخرجته الإيطالية.. و أبطال مصريين وأمريكان.. و تدور أحداثه فى صحراء مصر.. أعجبني جدا.



وأضافت: الموضوع مختلف و المخرجه هايله و الصورة مبهرة و كل الممثلين رائعين .. و لفت نظرى جدا الطفله جيسيكا حسام بطلة الفيلم .. أدت الدور ببراعه فائقه .. حبيتها جدا و لها مستقبل عظيم .. برافو جيسيكا . و حقيقى فيلم يطرح أفكار مهمه و يدعو للتأمل و قراءة ما بين السطور و يؤثر فى المشاعر.

تدور أحداث الفيلم حول فتاة صغيرة تقع فريسة لأطماع إحدى الشركات الغربية التي تسعى للسيطرة على المصدر الوحيد للمياه في قريتها، تهرب هادية إلى الصحراء بصحبة معزتها بحثا عن والدها وتتعرض للكثير من المخاطر.



الفيلم بطولة جون سافاج، ميرا سورفينو، عمرو سعد، مايا طلام، سيد رجب، جيسيكا حسام، عارفة عبدالرسول، وإنتاج شركة أجورا ميديا للإنتاج بالتعاون مع سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان)، وشركة DOMEDO للإنتاج، بالتعاون مع Orange Pictures، وشركة OSCAR Generale P.G.A، وشركة Pantheon Entertainment، بدعم من وزارة الثقافة الإيطالية .