بفستان جريء.. هنا شيحة تخطف الأنظار في الجونة

حرصت الفنانة هنا شيحة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت هنا شيحة في الصور بإطلالة جريئة كما وصفها بعض رواد السوشيال ميديا، ظهرت مرتدية فستان قصير يصل أعلى الركبة وذا أكمام مكشوفة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

أنتعلت هنا شيحة حذاء باللون الأسود، تزينت بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة وزادت من جاذبيتها.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت هنا شيحة على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.