نادين نجيم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الفنانة اللبنانية نادين نجيم ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصورا من أحدث ظهور لها.

وتألقت نادين نجيم، في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ونسقت معه قفازات بنفس اللون.

وانتعلت نادين نجيم، حذاء أسود ذا كعب عالي باللون الأسود، وتزينت بأكسسوارات غير تقليدية مما زاد من أناقتها، ونالت صورها إعجاب متابعيها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نادين نجيم على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل.

نادين نجيم