خسساني قلب السوشيال ميديا|10 إطلالات أثارت الجدل لـ إلهام شاهين بعد فقدان وزنها

أثارت الفنانة إلهام شاهين، جدلا واسعا خلال الأيام الماضية، وذلك بعد ظهورها في أكثر من مناسبة بقوام رشيق و تخلصها من الوزن الزائد، وقد علقت على هذا الأمر قائلة: "لو كنت أعرف أن خسساني هيقلب السوشيال ميديا كنت عافرت من زمان."

وتعتبر إلهام شاهين ، من النجمات اللاتي تحرص دائما على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بأبرز الصور و الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات سواء الرسيمة أو الكاجوال.

وكشفت صور إلهام شاهين على الأنستجرام عن رشاقتها و فقدانها العديد من الكيلو جرامات، فهي تقوم باختيار الملابس و الإطلالات التي تتناسب مع قوامها وتكشف رشاقتها.

وتحرص إلهام شاهين على تنسيق الاكسسوارات والمجوهرات والحقائب و الاحذية التي تزيد من أناقتها وتمنحها إطلالة متكاملة.

إليكم الصور….

إلهام شاهين

إلهام شاهين

إلهام شاهين

إلهام شاهين

إلهام شاهين

إلهام شاهين

إلهام شاهين

إلهام شاهين

إلهام شاهين