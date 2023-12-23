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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خسساني قلب السوشيال ميديا|10 إطلالات أثارت الجدل لـ إلهام شاهين بعد فقدان وزنها

إلهام شاهين
إلهام شاهين

أثارت الفنانة إلهام شاهين، جدلا واسعا خلال الأيام الماضية، وذلك بعد ظهورها في أكثر من مناسبة بقوام رشيق و تخلصها من الوزن الزائد، وقد علقت على هذا الأمر قائلة: "لو كنت أعرف أن خسساني هيقلب السوشيال ميديا كنت عافرت من زمان."

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وتعتبر إلهام شاهين ، من النجمات اللاتي تحرص دائما على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بأبرز الصور و الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات سواء الرسيمة أو الكاجوال.

وكشفت صور إلهام شاهين على الأنستجرام عن رشاقتها و فقدانها العديد من الكيلو جرامات، فهي تقوم باختيار الملابس و الإطلالات التي تتناسب مع قوامها وتكشف رشاقتها.

وتحرص إلهام شاهين على تنسيق الاكسسوارات والمجوهرات والحقائب و الاحذية التي تزيد من أناقتها وتمنحها إطلالة متكاملة.

إليكم الصور….

 

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين
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