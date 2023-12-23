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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد الجدل حول إنفصالهما.. 10 إطلالات أثارت ضجة لـ زوجة مجدي الهواري

مجدي الهواري و دنيا
مجدي الهواري و دنيا عبد المعبود

تداول رواد السوشيال ميديا بعض الأنباء حول انفصال المخرج والمنتج مجدي الهواري والإستايليت دنيا عبد المعبود، وذلك بعد شهرين فقط من زواجهما.

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وتعتبر الإستايلست دنيا عبد المعبود، من المشاهير التي تتمتع بذوق راقي وأنيق في اختيار الاطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

وكشفت صور دنيا عبد المعبود على تطبيق انستجرام، عن إطلالاتها المتنوعة و المواكبة لأحدث صيحات الموضة، فهي تتسم باختيار ما يتناسب معها و يكشف عن رشاقتها.

وتتميز إطلالات دنيا عبد المعبود أيضا بالتنوع و التجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة و الأزياء.

إليكم الصور….

 

زوجة مجدي الهواري
زوجة مجدي الهواري
زوجة مجدي الهواري
زوجة مجدي الهواري
زوجة مجدي الهواري
زوجة مجدي الهواري
زوجة مجدي الهواري
زوجة مجدي الهواري
زوجة مجدي الهواري
زوجة مجدي الهواري
زوجة مجدي الهواري
زوجة مجدي الهواري
زوجة مجدي الهواري
زوجة مجدي الهواري
زوجة مجدي الهواري
زوجة مجدي الهواري
زوجة مجدي الهواري
زوجة مجدي الهواري
زوجة مجدي الهواري
زوجة مجدي الهواري
مجدي الهواري دنيا عبد المعبود الإستايليت دنيا عبد المعبود زوجة مجدي الهواري صور دنيا عبد المعبود

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