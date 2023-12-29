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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

غادة عبد الرازق تثير الجدل بإطلالتها في أحدث ظهور| شاهد

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

حرصت الفنانة غادة عبد الرازق على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت غادة عبد الرازق في الصور بإطلالة أنيقة و كاجوال، حيث ارتدت بنطلون باللون الأبيض مع سوي شيرت بنفس اللون ونسقت معهما معطفا طويلا باللون الأخضر.

انتعلت غادة عبد الرازق حذاء رياضيا مسطحا باللون الأخضر، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت غادة عبد الرازق على شعرها المنسدل على كتفيها، وضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة.

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