قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القيادة المركزية الأمريكية: عطلنا سفينة ترفع علم جامبيا في خليج عمان حاولت الإبحار نحو إيران
أجواء أمن وطمأنينة | وزير الأوقاف يهنئ السعودية بنجاح موسم الحج
2000 جنيه رسوم استخراج رخصة مهنة السايس طبقا للقانون
زيلينسكي: تحذيرات الاستخبارات من ضربة روسية مكثفة محتملة لا تزال قائمة
أنا أحبك | بن غفير يحرض نتنياهو لتصعيد حاد تجاه ضاحية بيروت
سار: اكتمال نقل 1.9 مليون راكب عبر قطار المشاعر المقدسة خلال موسم الحج
مسيبتش باب مخبطتش عليه | نادر نور يعلن عصيانه على تأليف الأغاني بمنشور مُبكي
القيادة الأمريكية: صاروخ يعطل سفينة تحمل علم جامبيا أثناء الإبحار إلى ميناء إيراني
نهائي أبطال أوروبا.. أعمال شغب في الشانزليزيه بباريس واعتقالات وعنف بمحيط بارك دي برانس
ضيوف الرحمن يودّعون أيام الحج بالطواف والدعاء في رحاب المسجد الحرام
مسيرة أوكرانية تستهدف محطة زابوريجيا النووية دون أضرار بالمعدات الرئيسية
استشاري صحة نفسية يدق ناقوس الخطر: تعفن الدماغ يهدد مدمني السوشيال ميديا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

فضل زيارة المسجد النبوي والروضة الشريفة وهذه آدابها

فضل زيارة المسجد النبوي والروضة الشريفة وآداب الزيارة
فضل زيارة المسجد النبوي والروضة الشريفة وآداب الزيارة
عبد الرحمن محمد

تعد زيارة المدينة المنورة والوقوف في رحاب المسجد النبوي الشريف من أعظم أمنيات المؤمنين، ومسك الختام لكل حاج ومعتمر، فهي رحلة إيمانية تجمع بين أشواق الروح والالتزام بالهدي النبوي المبارك، طمعًا في القبول والأجر العظيم من الله تعالى.


وفي إطار التوجيهات الفقهية والإرشادات التوعوية لزوار المدينة المنورة، تبرز مجموعة من الآداب والخطوات التي ينبغي على الزائر الفطن مراعاتها منذ وصوله إلى الديار المقدسة وحتى مغادرتها، لضمان استثمار كل لحظة في هذا المقام الأسمى.

 الاستعداد الظاهري والباطني قبل التوجه للحرم
تبدأ رحلة الزائر بعد أن يحط رحاله ويطمئن على أمتعته ومحل إقامته، بالحرص على تطهير ظاهره وباطنه؛ حيث يسن له الاغتسـال غسلًا كاملًا، والتطهر تطهرًا يليق بلقاء الملوك، فكيف بلقاء سيد ولد آدم؟


كما يستحب للزائر ارتداء أحسن ثيابه وأطهرها وأجملها، والتطيب بأزكى الروائح وأطيبها، استعدادًا وابتهاجًا للقاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا لم يتيسر له الاغتسال لمانع أو لضيق الوقت، فليكتفِ بالوضوء التام.

 السكينة والوقار في الطريق إلى المسجد
يتوجه الزائر بعد ذلك إلى الحرم النبوي الشريف بخطى وئيدة، متواضعًا ومنكسرًا لله تعالى، تكسوه السكينة ويجلله الحياء، ويملأ قلبه الوقار والمهابة.


وينبغي على الزائر في هذا الموقف أن يستحضر في قلبه شرف المدينة المنورة وفضلها، وأنها البلد التي شرفت بأن يكون فيها خير الخلائق أجمعين بلا خلاف، وليكن من أول قدومه إلى أن يرجع مستشعرًا لتظعيمه، ممتلئ القلب من هيبته كأنه يراه صلى الله عليه وآله وسلم.
 

 دخول المسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة
فإذا لاح للمؤمن المسجد ودخل من بابه الشريف، قدم رجله اليمنى ذاكرًا الله تعالى، ثم يقصد مباشرة إلى الروضة الشريفة، تلك البقعة الطاهرة المنيفة الواقعة بين القبر الشريف والمنبر النبوي، والتي قال عنها الصادق المصدوق إنها روضة من رياض الجنة.

ويصلي الزائر في الروضة ركعتين خفيفتين بخشوع وخضوع بنية تحية المسجد، ويستحب أن يصليهما بجنب المنبر النبوي الشريف.
 

الضراعة والاعتذار عند الجناب النبوي
وهناك في ذلك المقام الأسمى، يرفع الزائر يديه بالضراعة ويدعو الله تعالى مجتهدًا في الدعاء، سائلًا المولى من خيري الدنيا والآخرة، لأنه يجلس في قطعة من الجنة، وفي مهبط الرحمات وموطن تتنزل فيه البركات وترجى فيه الإجابة يقينًا.

ويستحضر العلماء في هذا المقام ما حكاه أصحاب السير عن العتبي مستحسن له قال: كنت جالسًا عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول: "ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابًا رحيمًا"، وقد جئتك مستغفرًا.
 

 اغتنام الأوقات وحفظ الأنفاس بالمدينة
وينبغي للزائر الفطن أن يغتنم كل لحظة من مدة وجوده وإقامته في المدينة المنورة؛ فالأنفاس معدودة والأوقات فيها نفيسة لا تقدر بثمن، فلا يضيع وقتًا في لهو أو غفلة.


ويتحقق ذلك بالحرص أشد الحرص على أداء الصلوات الخمس كلها مع الجماعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والإكثار من النوافل في الروضة الشريفة ما استطاع إلى ذلك سبيلًا، وتلاوة القرآن الكريم في جنبات المسجد، والإكثار من الدعاء والاستغفار والتسبيح والتهليل، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آناء الليل وأطراف النهار، مستشعرًا أن كل بقعة في هذا الحرم قد شهدت تسبيحًا أو سجودًا أو تنزلًا للوحي الأمين.

المسجد النبوي الروضة الشريفة أداب زيارة المسجد النبوي فضل زيارة المسجد النبوي آداب زيارة المسجد النبوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 .. بالاسم ورقم الجلوس

فتاة إيطالية

الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

زيادة المعاشات والمرتبات

بعد عيد الأضحى.. موعد زيادة المعاشات والمرتبات

هجوم صاروخي إيراني

تصعيد مفاجئ.. إصابة أمريكيين في هجوم صاروخي إيراني على قاعدة جوية بالكويت

الأهلي والزمالك

طارق السيد بيشتغل إية؟.. تفاصيل خناقة جديدة بين ثنائي الأهلي والزمالك

النادي الأهلي

رحيل وشيك.. تفاصيل مخطط الوداد المغربي لخطف صفقة الأهلي

شقق الإيجار التمليكي

بنظام الايجار التمليكي.. 30 ألف شقة جديدة من وزارة الإسكان| تفاصيل

ترشيحاتنا

صلاة الجماعة

ما ضوابط تصحيح القراءة للإمام في الصلاة؟ .. الإفتاء تجيب

جانب من الجولة

أكاديمية الأزهر العالمية تنظم زيارة ميدانية للدعاة الوافدين إلى المواقع الأثرية بالفسطاط

الشيخ عبد الرحمن السديس

السديس يعلن نجاح الخطة التشغيلية لرئاسة الشئون الدينية بموسم حج 1447هـ بأكثر من 6.8 مليون مستفيد

بالصور

فستان جذاب.. داليا البحيري تستعرض جمالها بإطلالة صيفية

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فستان لافت.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها الأخير

مي سليم
مي سليم
مي سليم

في آخر أيام عيد الأضحى.. تكثيف مستمر لحملات النظافة والتجميل بجميع المراكز والمدن بالشرقية

نظافة
نظافة
نظافة

فيديو

الشهيد مساعد محمد مصطفى حربي

حكاية بطل| قصة استشهاد مساعد محمد مصطفى حربي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد