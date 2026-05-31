الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

"أطباء بلا حدود" تحذر من الانتشار السريع لفيروس "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية

أ ش أ

حذرت منظمة أطباء بلا حدود من الانتشار السريع لفيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، معربة عن قلقها البالغ إزاء الوضع الحالي.

وقال نائب مدير المنظمة آلان جونزاليس - حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نسختها الإنجليزية اليوم /الأحد/ - إنه لم يسبق من قبل أن يتم تسجيل هذا العدد الكبير من الحالات في وقت قصير، مشيرا إلى أن فرق المنظمة المتواجدة على الأرض تشهد محاولات التعامل مع الوضع الحالي ولكن جهود الاستجابة لا تواكب الانتشار السريع للوباء.

وأضاف جونزاليس أنه بعد إسبوعين فقط من إعلان تفشي مرض الإيبولا في مقاطعة "إيتوري"، فإن الوضع أصبح مقلقا للغاية.

وأشار إلى أنه لا أحد يعرف الحجم الحقيقي وخطورة هذا التفشي السريع للوباء، حيث أنه يتم الإبلاغ عن عدد كبير من حالات الاشتباه بشكل يومي ومع ذلك لا تزال مئات العينات دون فحص.

ولفت جونزاليس إلى أن جهود الاحتواء وإيصال المساعدات الإنسانية تتأخر بسبب معوقات كبيرة /على حد قوله/ أبرزها إغلاق الحدود والمطارات.

ووفقا لأحدث الإحصاءات، فإن جمهورية الكونغو الديمقراطية سجلت أكثر من ألف حالة اشتباه للإصابة بفيروس "إيبولا" و246 حالة وفاة على الأقل .. بينما أعلنت أوغندا المجاورة عن تسجيل تسع حالات إصابة مؤكدة وحالة وفاة واحدة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت قبل نحو إسبوعين أن تفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يعد حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.

يشار إلى أن "إيبولا" هو مرض معدي ومهدد للحياة وينتقل الفيروس عبر الاتصال الجسدي والاتصال بالسوائل الجسدية.

منظمة أطباء بلا حدود الانتشار السريع لفيروس إيبولا جمهورية الكونغو الديمقراطية ائب مدير المنظمة آلان جونزاليس هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي

