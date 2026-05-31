قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد رحيل مبابي.. مشوار أسطوري لـ باريس سان جيرمان محليا وقاريا
هام.. احتفظ بصورة إيصال شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع
المالية: 90 مليار جنيه للتوسع في برامج مساندة الإنتاج والصادرات وأنشطة ريادة الأعمال
ماذا يحدث في أمريكا؟.. ذعر جراء انفجار نيزك في سماء الولايات المتحدة
رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان ..ترقبوا إعلانها هنا غداً
للمرة الرابعة.. الإمارات ترفع أسعار البنزين لشهر يونيو 2026
متى يطبق قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه؟.. فيديو
شرق آسيا على حافة الانفجار.. اتهامات متبادلة بين الصين واليابان بشأن التوسع العسكري
أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 31 مايو.. عيار 21 بكام؟
غدا.. أولى جلسات محاكمة البلوجر أم مكة في قضية غسل الأموال
الدعم متواصل.. اللجنة المصرية توفر حافلات لنقل طلاب غزة النازحين إلى لجان الامتحانات
اجهز لبكرة.. عداد الكهرباء يكلفك مئات الجنيهات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جيش الاحتلال: عملياتنا في جنوب لبنان ستتوسع لتضم مناطق إضافية

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن جيش الاحتلال، قال إن قواتنا بدأت عملية واسعة في مرتفعات الشقيف ومنطقة وادي السلوقي في جنوب لبنان.


وأضاف جيش الاحتلال، أن عملياتنا في جنوب لبنان ستتوسع لتضم مناطق إضافية، ووسعنا عملياتنا شمال نهر الليطاني في جنوب لبنان.


وأعلن جيش الاحتلال، عن مقتل جندي وإصابة آخرين في معارك بجنوب لبنان.



وكشف التلفزيون الإسرائيلي أن العملية البرية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، وصولاً إلى المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني، لم تكن خطوة طارئة، بل جاءت ثمرة تخطيط استمر لأكثر من عام.

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أن قوات الاحتلال تمكنت خلال العملية من السيطرة على مناطق ميدانية، وإنشاء ما لا يقل عن خمسة جسور فوق نهر الليطاني، إضافة إلى شق طرق جديدة عبر الغابات والتضاريس الصخرية بواسطة الوحدات الهندسية، ما أتاح تحريك أعداد كبيرة من القوات والآليات إلى الضفة الشمالية للنهر.

وبحسب التقرير، تهدف العملية إلى إبعاد خطر الصواريخ الموجهة المضادة للدروع التي تستهدف مستوطنات الجليل بشكل مباشر. وأشار إلى أن جيش الاحتلال حاول تنفيذ الخطة قبل شهرين بواسطة الفرقة 98، إلا أن القوات تعرضت لكمائن من حزب الله، ما أدى إلى إيقاف العملية بعدما اعتبرت الخطط غير مكتملة بالشكل المطلوب.

وأوضح التقرير أن قائد المنطقة الشمالية قرر حينها إلغاء التنفيذ وإعادة المهمة إلى الفرقة 36، التي أعادت صياغة الخطة والاستعدادات الميدانية قبل إطلاق العملية الحالية.

وخلال المراحل الأولى من التوغل اندلعت اشتباكات بين قوات الاحتلال وعناصر حزب الله، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخر.

وفي الأيام الأخيرة، أفادت تقارير لبنانية بأن القوات الإسرائيلية وصلت إلى خط التلال في منطقة يوشمور، كما تقدمت نحو قلعة الشقيف (بوفورت) ومنطقة زوطر.

وفي سياق التطورات الميدانية، أصدر جيش الاحتلال هذا الأسبوع أوامر لسكان مدينة النبطية وعدد من القرى المجاورة بإخلاء مناطقهم، بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية.

ويؤكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني، والتي تشهد نشاطاً عسكرياً مكثفاً، تعد من أبرز مراكز تمركز حزب الله، وتستخدمها "وحدة بدر" لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة الهجومية، وفق الرواية الإسرائيلية.

القاهرة الإخبارية جيش الاحتلال لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الداخلية تكشف حقيقة فيديو الشخص المتداول بالبحيرة: يعاني من مرض نفسي وتم إيداعه مصحة للعلاج

«الداخلية» تلقي القبض على صاحب الفيديو المثير للجدل بالبحيرة .. ووالدته تكشف مفاجأة

تفاصيل واقعة وفاة الصغير ضحية الفول السوداني:الأسرة تأخرت 15 ساعة

الأسرة تأخرت 15 ساعة.. تفاصيل واقعة وفاة الصغير ضحية الفول السوداني

ييس توروب

خاص- الأهلي يقدم عرضا جديدا لتوروب لفسخ التعاقد وديا قبل نهاية يونيو

الطالب بولا عماد

بابا راجل طيب وجدع.. ساعدوني أجيب حقه | استغاثة مؤثرة من طالب بعد فصل والده من عمله

الأجور

بعد شهر .. تفاصيل جديدة في إقرار الحد الأدنى للأجور

الإعلامي احمد خليل

«بجامل طوب الأرض».. أحمد خليل يُثير الجدل بعد شكوى أشرف زكي

وائل عبدالعزيز وشقيقته ياسمين عبدالعزيز

شقيق ياسمين عبدالعزيز بعد عودتها من الحج: ربنا يتقبل ياقمرة وشك نور

أموال البنوك

حكم العمل في البنوك وإيداع الأموال وأخذ القروض منها.. دار الإفتاء تحسم الجدل

ترشيحاتنا

الشمس

نبض خفي في أعماق الشمس.. اكتشاف علمي يغير فهمنا للنجم الأقرب إلى الأرض

محمد صلاح

زلزال جديد في أنفيلد.. نجم بارز يقترب من مغادرة ليفربول بعد محمد صلاح

درجات الحرارة

العالم يقترب من مرحلة الخطر.. تحذير من سنوات قياسية جديدة في درجات الحرارة

بالصور

طريقة عمل بطاطس بالكاري الهندية

طريقة عمل بطاطس بالكاري الهندية..
طريقة عمل بطاطس بالكاري الهندية..
طريقة عمل بطاطس بالكاري الهندية..

داء كرون.. أعراضه وطرق التخفيف منه

داء كرون.. أعراضه وطرق التخفيف منه
داء كرون.. أعراضه وطرق التخفيف منه
داء كرون.. أعراضه وطرق التخفيف منه

بالحجاب .. ياسمين عبد العزيز تبهر متابعيها بظهور لافت

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

فستان كاجوال .. بوسي تخطف الأنظار بإطلالة مدهشة

بوسي
بوسي
بوسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد