نجم الزمالك يعتذر عن المشاركة في وديتي فلسطين أمام قرغيزستان

قدم آدم كايد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اعتذارًا للجهاز الفني لمنتخب فلسطين عن عدم الانضمام إلى معسكر المنتخب والمشاركة في المباراتين الوديتين أمام قرغيزستان، ضمن برنامج الإعداد لنهائيات كأس آسيا 2027.

وجاء اعتذار اللاعب بسبب ظروف عائلية طارئة أجبرته على مغادرة المعسكر والابتعاد عن المشاركة في اللقاءين الوديين خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ويستعد منتخب فلسطين لخوض مباراتين وديتين أمام قرغيزستان، حيث تُقام المواجهة الأولى يوم السبت 6 يونيو على ملعب دولين عمر زاكوف، بينما تُلعب المباراة الثانية يوم الثلاثاء 9 يونيو ضمن خطة التحضير للاستحقاقات المقبلة.

ويواصل الجهاز الفني للمنتخب الفلسطيني استعداداته للمرحلة القادمة، في ظل سعيه لتجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة قبل خوض منافسات كأس آسيا 2027.