أسيوط: إزالة 20 تعديا على أراض زراعية وأملاك دولة ومتغيرات مكانية ضمن المرحلة الثانية من الموجة 29

أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط إزالة 20 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة ومتغيرات مكانية، ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ29 لإزالة التعديات، التي يتم تنفيذها خلال الفترة من 30 مايو وحتى 19 يونيو 2026، في إطار جهود الدولة لاسترداد حقوقها والحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لكافة أشكال البناء المخالف والتعديات على الأراضي.

وأوضح علوان أن الحملات التي نفذتها الوحدات المحلية للمراكز والأحياء بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية أسفرت عن إزالة 9 حالات تعدي على أراضي أملاك دولة بمساحة 1065 متر مربع، إلى جانب إزالة 5 حالات متغيرات مكانية على مساحة 30 متر مربع مباني وقيراط و6 أسهم زراعية، فضلاً عن إزالة 6 حالات تعدي على أراضي زراعية بمساحة 10 قراريط وسهم واحد، وذلك في إطار تنفيذ المستهدف من الموجة الحالية والتعامل الفوري مع المخالفات والتعديات في مهدها.

وأكد محافظ أسيوط أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق المستهدفات المقررة بمختلف القرى والنجوع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على عدم التهاون في مواجهة أي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء، حفاظًا على الرقعة الزراعية وصونًا لحقوق الدولة.

وأشار إلى أن المحافظة تواصل تنفيذ حملات الإزالة بكل حزم وفق البرنامج الزمني المحدد للموجة الـ29، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يسهم في تعزيز هيبة الدولة وفرض سيادة القانون، لافتًا إلى المتابعة اليومية لمعدلات التنفيذ بمختلف مراكز ومدن المحافظة لضمان تحقيق المستهدفات المقررة.

وجدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للبناء والحفاظ على الأراضي الزراعية، والتعاون مع الأجهزة التنفيذية في الإبلاغ عن أي حالات تعدٍ أو مخالفات عبر الخط الساخن (114)، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في تنفيذ خططها لحماية الأراضي الزراعية واسترداد حقوقها بكل حسم.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الـ29 لإزالة التعديات تنفذ على ثلاث مراحل متتالية، حيث جرى تنفيذ المرحلة الأولى خلال الفترة من 2 إلى 22 مايو الماضي، فيما تتواصل حاليًا أعمال المرحلة الثانية من 30 مايو حتى 19 يونيو 2026، على أن تنطلق المرحلة الثالثة خلال الفترة من 27 يونيو وحتى 17 يوليو 2026، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.