حملة مكبرة.. إزالة تعديات على 13 فدان أملاك دولة وزراعة بقنا

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، باستمرار جهود المحافظة في التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية تنفيذاً لتوجيهات الدولة بالحفاظ على حقوقها واسترداد الأراضي المتعدى عليها مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة ورصد أي مخالفات والتعامل الفوري معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وفي هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت تحت إشراف سيد تمساح رئيس المركز حملة مكبرة لإزالة التعديات بمختلف قرى المركز، في إطار الجهود الرامية إلى فرض هيبة الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضي أملاك الدولة، ومنع أي محاولات للتعدي عليها.

وقال سيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز أبوتشت، إن الحملة أسفرت عن إزالة 3 حالات تعدى فورية شملت الحالة الأولى على مساحة 10 أفدنة عبارة عن أعمال تسوية وتمهيد، والحالة الثانية على مساحة فدانين عبارة عن تسوية وتمهيد، فيما تمثلت الحالة الثالثة في إزالة سور مقام بالطوب الأبيض والحيبة والأسمنت، على مساحة 700 متر وذلك ضمن جهود الأجهزة التنفيذية لاسترداد الأراضي المتعدى عليها.

وتابع تمساح، أنه تمت إزالة حالة تعدى أخرى بقرية أبوشوشة على مساحة قيراطين عبارة عن حفر أساسات وتشوين مواد بناء، مشيرًا إلى استمرار حملات الإزالة الفورية للتعديات بمختلف أنواعها وعدم التهاون مع أي مخالفة.

وفي سياق آخر، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، برئاسة حافظ محمود، من شن حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتي أسفرت عن إزالة 3 حالات بقرى الكلاحين والبراهمة والشيخية، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية اليومية لرصد أي محاولات جديدة للبناء العشوائى.