إحباط تهريب 26 ألف لتر سولار وضبط أطنان سلع مجهولة ومدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بالغربية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملات رقابية مكبرة بمراكز قطور وطنطا والسنطة، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية والسلع الغذائية المخالفة والمدعمة قبل طرحها بالسوق السوداء.

دعم محافظ الغربية

وجاء ذلك بتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية.

توجيهات تموين الغربية

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات التموينية اليومية بجميع المراكز والمدن، لمواجهة الغش التجاري والاحتكار وضبط الأسواق، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين حفاظًا على حقوق المواطنين.

حملات رقابية

وأسفرت الحملات عن ضبط طلمبة رصيف بمركز قطور لقيامها بالتصرف في 26,249 لتر سولار وبيعها بالسوق السوداء، كما تم ضبط 3 أطنان فول مجهولة المصدر بدون مستندات، و240 لتر زيت بدون بيانات ومشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي.

وفي مركز السنطة، تم ضبط 223 كجم سكر تمويني مدعم و105 زجاجات زيت مدعم قبل إعادة بيعها بالسوق السوداء، بالإضافة إلى ضبط 250 لتر زيت طعام مشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك.

ردع مخالفين

كما تمكنت الحملات من ضبط كميات من السناكس منتهية الصلاحية داخل محال ومخازن مواد غذائية، إلى جانب تحرير محضر ضد مخبز سياحي لإنتاج خبز ناقص الوزن بالمخالفة للقرارات التموينية،وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات المضبوطة، وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها.