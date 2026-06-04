ضبط 90 ألف قطعة حلوى منتهية الصلاحية قبل طرحها بالأسواق داخل أحد المصانع بالأقصر

شنت مديرية التموين بالأقصر حملة رقابية موسعة بقيادة أحمد محمود ربيع مدير الرقابة التموينية.

شارك في الحملة كل من عبد العظيم النوبي أبو الوفا ومحمد عثمان أحمد كبيري مفتشي المديرية، وشريف أحمد سعد مفتش المديرية، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء ممثلة في الدكتور أسامة محمد أمين والدكتورة جميلة حسن محمد، وهيئة التنمية الصناعية ممثلة في المهندس حمادة عبد الرحمن بكار.

وأسفرت الحملة عن ضبط 90 ألف قطعة حلوى ومصاصات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد مصانع الحلويات، وذلك قبل طرحها وتداولها بالأسواق. كما تم ضبط 25 كرتونة لبان بوزن إجمالي 250 كيلوجرامًا، بالإضافة إلى 1055 عبوة مسحوق عصير بودر منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تم التحفظ على جميع المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وتعليمات المهندس عبد الرازق الصافي وكيل وزارة التموين بالأقصر، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية لضمان سلامة وجودة السلع المتداولة وحماية صحة المواطنين،