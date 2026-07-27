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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

داروين نونيز على أعتاب الرحيل عن الهلال.. والبرتغال الوجهة الأقرب

نونيز
نونيز
إسراء أشرف

اقترب الأوروجوياني داروين نونيز من مغادرة صفوف الهلال السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما تلقى عروضًا عدة تمهيدًا لبدء تجربة جديدة خارج دوري روشن.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، أن إدارة الهلال تقترب من التوصل لاتفاق يقضي بخروج المهاجم الأوروجوياني على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد إلى أحد أندية الدوري البرتغالي، في ظل خروجه من حسابات الفريق للموسم الجديد.

وأضافت الصحيفة أن نونيز يحظى أيضًا باهتمام من عدد من أندية الدوري الأمريكي، التي تراقب موقفه تحسبًا للدخول في مفاوضات لضمه خلال سوق الانتقالات الجاري.

وكان اللاعب، فقد مكانه في القائمة المحلية للهلال خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، الأمر الذي عزز احتمالات رحيله بحثًا عن فرصة للمشاركة بصورة منتظمة.

وخاض داروين نونيز 24 مباراة بقميص الهلال في مختلف البطولات، تمكن خلالها من تسجيل 9 أهداف، إلى جانب صناعة 5 أهداف، قبل أن تتجه إدارة النادي لإعادة ترتيب قائمة الأجانب استعدادًا للموسم الجديد.

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