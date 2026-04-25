الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم السبت 25 أبريل 2026

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس اليوم السبت 25 أبريل 2026، مؤكدة استمرار الارتفاع المؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس معتدل في الصباح الباكر، يتحول إلى حار نهارًا، بينما يصبح شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدلاً خلال ساعات الليل.

أمطار متوسطة ورعدية

وقالت إن البلاد تشهد ظواهر جوية مختلفة، حيث تتكون شبورة مائية من الرابعة حتى الثامنة صباحاً على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، وصولاً إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

فرص لسقوط أمطار

ولفتت إلى وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة، قد تكون رعدية أحياناً على مناطق من السلوم، مطروح، وسيوة، تمتد خفيفة للإسكندرية.

وأشارت الأرصاد في بيانها، إلى وجود نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 30 إلى 35 كم/ساعة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، الصحراء الغربية، متوقعة الأرصاد أن تكون هذه الرياح مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق؛ مما يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية على الطرق.

كما تظهر سحب منخفضة على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، مع فرص ضعيفة لسقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم؛ فتسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى و20 للصغرى، بينما تصل العظمى في جنوب الصعيد إلى 37 درجة والصغرى 22.

رياح قوية واحتمال لضربات البرق

وحذرت الهيئة من مخاطر السحب الرعدية بنسبة حدوث تصل لـ 30%، وما يصاحبها من رياح هابطة قوية واحتمال لضربات البرق.

وناشد الخبراء بضرورة القيادة بهدوء وحذر على الطرق السريعة مع انخفاض الرؤية، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة ومتابعة تحديثات الخرائط الجوية بانتظام.