استقرار سعر الريال السعودي في منتصف تعاملات اليوم

استقر سعر الريال السعودي مع منتصف تعاملات مساء اليوم الجمعة 1-5-2026 داخل الجهاز المصرفي.

سعر الريال السعودي اليوم

مع بدء تعاملات مساء اليوم والتي تتزامن مع تعطل العمل في الجهاز المصرفي، يستمر ثبات سعر الريال السعودي داخل السوق الرسمي نظرًا لقلة التداول .

آخر تحديث لسعر الريال السعودي

سجل آخر تحديث لسعر الريال السعودي 14.2 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي 14.27 جنيه للشراء و 14.31 جنيه للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر ريال سعودي 13.81 جنيه للشراء و14.31 جنيه للبيع في المصرف المتحد.

وبلغ ثاني أقل سعر ريال سعودي 13.93 جنيه للشراء و 14.31 جنيه للبيع في بنكي أبوظبي التجاري والعقاري المصري العربي.

بلغ سعر الريال السعودي 14.07 جنيه للشراء و14.31 جنيه للبيع في بنك سايب.

ووصل سعر الريال السعودي إلى 14.14 جنيه للشراء و14.45 جنيه للبيع في بنوك " المصري الخليجي، العربي الافريقي الدولي، سايب، التنمية الصناعية".

وبلغ سعر الريال السعودي 14.18 جنيه للشراء و14.3 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، أبوظبي الأول، الإمارات دبي الوطني".

متوسط السعر

سجل متوسط سعر الريال السعودي 14.22 جنيه للشراء و14.31 جنيه للبيع في بنوك " فيصل الاسلامي، قناة السويس، كريدي أجريكول، ميد بنك".

الريال في أغلب البنوك

سجل سعر الريال السعودي في أغلب البنوك 14.25 جنيه للشراء و 14.31 جنيه للبيع في بنوك " البركة، التعمير والاسكان، التجاري الدولي CIB، مصر، الأهلي المصري، التعمير والاسكان".

أعلى سعر ريال سعودي

بلغ أعلى سعر ريال سعودي 14,29 جنيه للشراء و14.34 جنيه للبيع في بنك نكست.

وسجل ثاني أعلي سعر ريال سعودي 14.28 جنيه للشراء و14.31 جنيه للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الإسلامي، المصرف العربي الدولي، بيت التمويل الكويتي، الأهلي الكويتي، المصري لتنمية الصادرات،HSBC".