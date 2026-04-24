آخر تحديث .. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم 24-4-2026

شهد سعر الريال السعودي استقرارا في آخر تعاملات له اليوم الجمعة 24-4-2026 داخل البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم

بلغ متوسط سعر الريال السعودي في آخر تحديث له اليوم 14 جنيهًا.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 14.01 جنيها للشراء و 14.04 جنيها للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر ريال سعودي 13.56 جنيهًا للشراء و 14.05 جنيهًا للبيع في المصرف المتحد.

وصل ثاني أقل سعر ريال سعودي 13.66 جنيهًا للشراء و 14.04 جنيهًا للبيع في بنكي العقاري المصري العربي و أبوظبي التجاري.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه 13.81 جنيهًا للشراء و 14.05 جنيهًا للبيع في بنك سايب.

وسجل سعر الريال السعودي نحو 13.85 جنيها للشراء و 14.05 جنيها للبيع في بنكي المصرف العربي الدولي، التنمية الصناعية".

الريال السعودي في أغلب البنوك

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه 13.91 جنيها للشراء و 14.05 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني، العربي الافريقي الدولي، الامارات دبي الوطني، أبوظبي الأول.

وبلغ سعر الريال السعودي في اغلب البنوك 13.988 جنيها للشراء و 14.05 جنيها للبيع في بنوك " ميد بنك، كريدي أجريكولل، الاسكندرية، قناة السويس، فيصل الاسلامي، مصر، الأهلي المصري، التجاري الدولي cib، التعمير والاسكان".

اعلي سعر

وصل أعلي سعر ريال سعودي أمام الجنيه 14.03 جنيها للشراء و 14.05 جنيها للبيع في بنوك "مصرف أبوظي الاسلامي، HSBC، الأهلي الكويتي، بيت التمويل الكويتي".

وسجل ثاني اعلي سعر ريال سعودي 14 جنيها للشراء و 14.05 جنيها للبيع في بنوك " نكست، المصري لتنمية الصادرات، المصري الخليجي".