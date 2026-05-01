بيع سيارات وبضائع بـ 48.3 مليون جنيه في الجمارك.. تفاصيل

نجحت مصلحة الجمارك المصرية برئاسة أحمد أموي، في تحصيل مبلغ 52 لوطًا من السيارات والبضائع المتنوعة بقيمة 48.3 مليون جنيه.

وقال تقرير صادر عن مصلحة الجمارك المصرية؛ إنه تم تحصيل المبالغ نتيجة بيع البضائع والسيارات المذكورة في مزاد علني لصالح 3 منافذ جمركية هي “ الإسكندرية، السلوم،الدخيلة”.

وأشار التقرير إلى تنظيم مزاد علني بنادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم؛ حيث تم عرض 196 لوطا من السيارات والبضائع الراكدة بالموانئ الـ3 .

وأضاف التقرير إلي أنه تم التنسيق بين الإدارة العامة للمهمل والبيوع بالإسكندرية والهيئة العامة للخدمات الحكومية لبيع تلك البضائع والسيارات الراكدة داخل الموانئ الـ3.

وأكد أنه تم بيع نهائيًا لـ21 سيارة بقيمة 22.5 مليون جنيه و 31 لوطا من البضائع الأخري بقيمة 25.7 مليون جنيه مع مصادرة تأمين لوطين اثنين بقيمة 100 ألف جنيه.

جاء هذه الاجراءات في إطار توجيه القيادة السياسية لوزارة الماليةبالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ وتوجه وزارة المالية، مصلحة الجمارك من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ ما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.