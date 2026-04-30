جمارك مطار الإسكندرية تحبط تهريب بضائع متنوعة بـ2.151 مليون جنيه..تفاصيل

محمد يحيي

جمارك مطار الإسكندرية الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل والهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية ومحاليل مخصصة لتلميع وطلاء المجوهرات والمعادن الثمينة،  بقيمة إجمالية تبلغ 2,151 مليون جنيه

أحبطت جمارك مطار الإسكندرية الدولية برئاسة جمال طه، مدير عام جمارك الموانئ الجوية؛ محاولة تهريب كمية من البضائع المتنوعة، بصحبة راكب قادم من إمارة الشارقة الإماراتية على خطوط طيران العربية للطيران.

وبحسب تقرير صادر عن مصلحة الجمارك المصرية، حيث اشتبهت اللجنة الجمركية بالمطار بالراكب؛ وبتفتيش أمتعته تم اكتشاف كميات من  “ مستحضرات التجميل،الهواتف المحمولة، الأجهزة الإلكترونية ،محاليل لتلميع وطلاء المجوهرات والمعادن الثمينة”.

وكانت المضبوطات عبارة عن 10عبوات بلاستيك بسعة 100 مللي خاصة بسائل لطلاء المجوهرات والمعادن الثمينة، 133 عبوة مستحضرات تجميل، 18 اسطوانة ألعاب إلكترونية، 8 أجهزة نانو ستيشن، هاتف محمول من ماركة آي فون" داخل حقيبتين.

وتم تحرير محضر بالواقعة ابلاغ الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.

يأتي ذلك  تنفيذًا لتعليمات أحمد أموي روبين رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامي رمضان و أحمد العسقلاني نائبي رئيس المصلحة، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

جمارك مطار الإسكندرية مصلحة الجمارك المصرية لجنة جمركية اخبار مصر مال واعمال أحمد أموي

