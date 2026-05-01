في عيد العمال.. وزير العمل: استرداد 787 مليون جنيه مستحقات للمصريين بالخارج

أثنى حسن رداد وزير العمل على الدور البطولي للمصريين بالخارج كـ "سفراء فوق العادة"، مشيراً إلى أن تحويلاتهم التي بلغت 25.6 مليار دولار تحقق التوازن للاقتصاد الوطني. وكشف الوزير عن نجاح مكاتب التمثيل العمالي في استرداد 787 مليون جنيه من المستحقات المالية لعمالنا عبر التفاوض، مؤكداً أن الدولة توفر الحماية القانونية الكاملة لكل مصري يعمل بالخارج لضمان عدم تعرضه لأي استغلال.

جاء ذلك خلال حوار خاص مع موقع "صدى البلد" قبل ساعات قليلة من احتفالات عيد العمال.

ويعد حسن رداد نموذجاً للوزير "التكنوقراط" الذي أحدث طفرة بلغة الأرقام؛ حيث استعرض خلال حواره حقائق ملفات شائكة، مؤكداً انخفاض البطالة لـ 6.2%، ونجاح الوزارة في تشغيل نحو 600 ألف شاب سنوياً، واستعادة 787 مليون جنيه مستحقات للمصريين بالخارج. كما شدد على استراتيجية الدولة لتوفير 1.5 مليون فرصة عمل بحلول 2030، مع دعم غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة بـ 1.9 مليار جنيه، وصرف 2.5 مليار جنيه من صندوق الطوارئ لحماية المنشآت، مؤكداً أن قانون العمل الجديد هو "عقد اجتماعي" يحمي الجميع ويفتح آفاق الرقمنة والتدريب المهني المبتكر.