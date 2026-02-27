الداخلية تكشف تفاصيل التعدي على طبيبة أسنان وزوجها

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي تضررت خلاله صاحبة الحساب من قيام "شقيق زوجها" بممارسة أعمال البلطجة تجاهها وأسرتها بدمياط.





بالفحص أمكن تحديد صاحبة الحساب (طبيبة أسنان- مقيمة بدائرة قسم شرطة أول دمياط) وبسؤالها قررت بوجود خلافات بين (زوجها) و (إثنين من أشقائه، ووالده) لكونها وزوجها مقيمان بشقة سكنية بالعقار ملك والد زوجها ورغبة الأخير فى إخراجهما من الشقة، وسابقة تعدى الطرفين على بعضهما بالسب لذات الأسباب وتحرر عن ذلك عدة محاضر.

وأمكن ضبط الطرفين، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.









