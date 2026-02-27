القبض على سيدة ونجلها لتعديهم على موظفي شركة تمويل

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر عدد من العاملين بإحدى شركات التمويل من قيام سيدة ونجلها بالتعدى عليهم بالسب لرفضهما سداد القسط المستحق عليهما وتصويرهم للتشهير بهم بالشرقية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو ( 5 موظفين بإحدى شركات التمويل – مقيمين بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية) وبسؤالهم قرروا بتضررهم من قيام (ربة منزل ، ونجلها – مقيمان بدائرة المركز) بالتعدى عليهم بالسب وإلقاء المياه عليهم لرفضهما سداد الأقساط المستحقة عليهما ، وقيام نجلها بتصويرهم حال إدعاء المذكورة بسقوطها على الأرض لإيهام مشاهدى المقطع بتعديهم عليها .

أمكن ضبط المتهمين ، وبحوزتهم (الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة "بفحصه تبين إحتوائه على مقطع الفيديو المشار إليه ، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه للحيلولة دون سداد القسط المطلوب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





