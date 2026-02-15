محافظ كفر الشيخ: تركيب أول ساري إنارة بالميدان الإبراهيمي بدسوق| صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أعمال المرحلة الثانية لتطوير الميدان الإبراهيمي بمدينة دسوق، وفقًا لخرائط الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بتكلفة إجمالية بلغت 6 ملايين و800 ألف جنيه، على مساحة 1200 متر مربع.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه يجري تركيب أول ساري إنارة «هاي ماست» (High-mast lighting) بالميدان الإبراهيمي، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن أعمال التطوير تأتي في إطار جهود الدولة لإعادة الوجه الحضاري للمدن، بهدف تحسين الصورة البصرية، وتحقيق القيم الجمالية في البيئة العمرانية على مستويات المدن والمراكز والقرى.

وأضاف محافظ كفرالشيخ أن تطوير الميدان الإبراهيمي يتم وفق خطة شاملة ومدروسة، بما يتناسب مع الطابع المعماري والحضاري والتاريخي للميدان، وبما يعكس المكانة الدينية والتاريخية لمسجد سيدي إبراهيم الدسوقي.