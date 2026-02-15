قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ: تطوير الأداء المؤسسي أولوية استراتيجية| صور

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
محمود زيدان

عقد مجلس مشروعات التطوير بجامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور يحيى عيد رئيس الجامعة، اليوم، جلسته الدورية بقاعة المجلس، بحضور نواب رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة وعمداء كليات الجامعة أعضاء المجلس، ومديري وحدات ومراكز التطوير بالجامعة.

 جاء ذلك لمتابعة مستجدات العمل بالمشروعات المختلفة، واستعراض تقارير الأداء، ومناقشة آليات دعم منظومة التطوير والتحول الرقمي بما يحقق أهداف الجامعة الاستراتيجية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن ملف التطوير المؤسسي يمثل أحد الركائز الأساسية في استراتيجية الجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل وفق رؤية واضحة تتكامل فيها الجودة، والتحول الرقمي، والتدويل، وربط البحث العلمي بالصناعة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تطوير منظومة التعليم العالي ورؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور يحيى عيد، أن وحدة إدارة المشروعات تضطلع بدور محوري في متابعة تنفيذ المشروعات وضمان الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة، مؤكدًا أهمية قياس العائد التنموي لهذه المشروعات على العملية التعليمية والبحثية والإدارية.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى الدور الحيوي الذي يقوم به مركز ضمان الجودة والاعتماد في نشر ثقافة الجودة بكافة قطاعات الجامعة، ودعم الكليات للحصول على الاعتماد الأكاديمي، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي ورفع القدرة التنافسية للجامعة.

كما أكد الدكتور يحيى عيد، أن المركز الدولي لتنمية الموارد البشرية والتعليم المستمر يمثل منصة رئيسية لبناء القدرات وتنمية المهارات، من خلال برامج تدريبية متخصصة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، تواكب المستجدات العالمية ومتطلبات سوق العمل.

وفي إطار التخطيط المستدام، شدد رئيس الجامعة على أهمية التخطيط الاستراتيجي باعتباره الإطار المنظم لكافة مشروعات التطوير، قائمًا على مؤشرات أداء واضحة، تضمن تحقيق مستهدفات الجامعة وتعزيز مكانتها محليًا ودوليًا.

وفيما يتعلق بالبنية البحثية، أشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى جهود وحدة المعامل والأجهزة العلمية في حصر وتحديث الأجهزة وتعظيم الاستفادة منها، بما يدعم جودة البحث العلمي ويخدم الباحثين داخل الجامعة وخارجها.

كما استعرض الاجتماع جهود إدارة المعلومات ونظم المعلومات في تطوير قواعد البيانات وربطها إلكترونيًا لدعم متخذ القرار، إلى جانب دور الوحدة المركزية للتدريب في رفع كفاءة الجهاز الإداري وتأهيله للتعامل مع النظم الحديثة.

وفي ملف التدويل، أكد الدكتور يحيى عيد، أهمية دور إدارة المبعوثين في متابعة أوضاع المبعوثين بالخارج وتقديم أوجه الدعم اللازمة لهم، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري هو استثمار في مستقبل الجامعة.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الطلاب الوافدين باعتباره أحد محاور التدويل وتعزيز القوة الناعمة المصرية، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على تهيئة بيئة تعليمية وخدمية متكاملة للطلاب الوافدين، تشمل تسهيل الإجراءات، وتقديم الدعم الأكاديمي والإداري، وتنظيم أنشطة ثقافية واجتماعية تسهم في دمجهم داخل المجتمع الجامعي. 

وأكد أن زيادة أعداد الطلاب الوافدين تعكس الثقة في المستوى الأكاديمي للجامعة، وتعزز من مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أشاد رئيس جامعة كفر الشيخ، بدور مكتب العلاقات الدولية في توسيع آفاق التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية العالمية، إلى جانب جهود مكتب ربط الجامعة بالصناعة في بناء شراكات فاعلة مع قطاعات الإنتاج والخدمات، بما يسهم في تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات عملية تخدم المجتمع.

وأكد رئيس الجامعة، أن مركز القياس والتقويم والاختبارات الإلكترونية يمثل خطوة متقدمة نحو تطوير منظومة التقييم، وضمان الشفافية والعدالة، مع التوسع في تطبيق الاختبارات الإلكترونية بالكليات المختلفة.

وأشار كذلك رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أهمية وحدة البرمجيات ومركز التعليم الإلكتروني في دعم المنصات الرقمية، وإنتاج المقررات الإلكترونية، وتطوير المحتوى التعليمي التفاعلي، بما يعزز التحول نحو التعليم الذكي.

وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور يحيى عيد على الدور الذي تقوم به وحدة دعم تصنيف الجامعة في متابعة مؤشرات الأداء الخاصة بالتصنيفات الدولية، مؤكدًا أن تحسين ترتيب الجامعة عالميًا هو نتيجة مباشرة لتكامل جهود جميع قطاعاتها.

واختتم رئيس جامعة كفر الشيخ أعمال المجلس بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق والتكامل بين مختلف وحدات ومراكز التطوير، بما يحقق رؤية الجامعة نحو التميز المؤسسي والريادة الأكاديمية وخدمة المجتمع.

جامعة كفر الشيخ جامعات أخبار كفر الشيخ رئيس جامعة رئيس جامعة كفر الشيخ

