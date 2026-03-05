وصول المهندس أكمل قرطام المرشح لرئاسة حزب المحافظين

وصل منذ قليل المهندس أكمل قرطام المرشح على رئاسة حزب المحافظين إلي الحزب استعدادا لانطلاق عملية التصويت في الانتخابات الداخلية للحزب.

وقد شهد مقر انعقاد الجمعية بجاردن سيتي إقبالا كبيرا من الأعضاء منذ فتح لجان التنظيم أبوابها.

يأتى هذا ضمن أعمال الجمعية العمومية لحزب المحافظين، حيث يتنافس في الانتخابات كتلتان رئيستان: قائمة (1) وتضم مجدي حمدان رئيساً وسامي بدر الدين نائباً، وقائمة (2) وتضم أكمل قرطام رئيساً وعمرو الشريف نائباً.

كما يخوض انتخابات الهيئة العليا 75 مرشحًا من القيادات الحزبية، من أبرزهم إيهاب الخولي وإسلام قرطام، ومريم فاروق، ومحمد تركي، وكريم عبد العاطي.

وتأتي هذه الانتخابات في إطار حرص الحزب على تعزيز آلياته الديمقراطية وإتاحة الفرصة أمام أعضائه لاختيار قياداته عبر عملية اقتراع مباشرة.