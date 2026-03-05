قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

وزيرا الدفاع السعودي والإماراتي يدينان العدوان الإيراني على الرياض وأبوظبي والدول الشقيقة

الأمير خالد بن سلمان
قسم الخارجي

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، يوم الخميس، أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإماراتي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد.

وذكر الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه بمنصة "إكس" أنهما "أدانا العدوان الإيراني على المملكة ودولة الإمارات والدول الشقيقة"، وأكدا "تضامن الرياض وأبوظبي الكامل ووضع كافة الإمكانات في كل ما يتخذ من إجراءات تجاهه".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أدان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، بشدة، الهجمات الإيرانية غير المبررة التي استهدفت دول المجلس، معتبرين إياها تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والعالمي.

وطالب الوزراء - خلال اجتماع استثنائي عقد اليوم الخميس في بروكسل لمناقشة التصعيد الأخير في الشرق الأوسط، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) - إيران بوقف هجماتها فوراً، وأشاروا إلى الحق الأصيل لدول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، في الدفاع عن نفسها فرادى وجماعات ضد الهجمات المسلحة الإيرانية، مؤكدين حق دول المجلس في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن أمنها واستقرارها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها بما يسهم في استعادة السلم والأمن الدوليين، مع الإشارة إلى مسؤولية مجلس الأمن الدولي في الحفاظ عليهما.

ليلى عبد اللطيف

سعر الذهب

منحة الـ 800 جنيه على البطاقة التموينية

خلف الحبتور

الترجي التونسي

مباراة الأهلي والجيش الملكي

طيران الامارات

صورة أرشيفية

ريهام عبد الغفور

عمرو سعد

بوستر مسلسل اسأل روحك

بالصور

فوائد تناول الباذنجان في السحور خلال رمضان
ندى بسيوني
طريقة عمل الجلاش بحشوة الكنافة
كيف تبدأ خلايا سرطان البنكرياس؟
سالي عبد السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

يوسف عبد اللطيف

إبراهيم النجار

أحمد عاطف آدم

كريمة أبو العينين

