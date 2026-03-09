تغيير منزل عمرو سعد في "إفراج" خلال 12 عاما.. صور

يمر منزل عباس الريس- النجم عمرو سعد في مسلسل إفراج، بتغيرات كثيرة، خلال 12 عاما، منذ شهد دماء ساكنيه تسيل على الأرض دون ذنب اقترفوه، مرورا بتحوله لمكان مهجور يسكنه العنكبوت، حتى دبت فيه الحياة، وعرف الحب طريقه مجددا.

ديكور المنزل والتغيير الذي طرأ عليه صممته وأشرفت على تنفيذه مهندسة الديكور نادية عادل المليجي، والتي نجحت في جعل البيت بطلا حقيقيا في العمل، مستغلة موقعه المميز والذي يلمس روح الجمهور.

يقطن عباس أحد الأحياء الشعبية القديمة، المطلة على أشهر مآذن القاهرة، والتي تظهر في كثير من مشاهد العمل، في رمزية تشير إلى تمسكه بدينه ومبادئه، حتى ولو دفع ثمنا لذلك أغلى ما في حياته.

وكشفت مهندسة الديكور نادية عادل المليجي عبر حسابها على انستجرام، عن صور للحارة ولشقة عباس وكيف أجرت عليها أكثر من تغيير، لتظهر في مشاهد الفلاش باك التي تجمع بين عباس وزوجته وأطفاله، ثم بعد سجنه وتحولها إلى مكان موحش تغطيه الأتربة وتنتشر في كل جوانبه خيوط العنكبوت، ويهجره الدفء والابتسامة.

كما شهدت الحلقات الأخيرة تغييرا جديدا على شقة عباس الريس، مع إصراره على البقاء في المكان حيث يشعر بالأمان، ويشم فيه رائحة ابنتيه وكأنه يتحدث إليهما ويأخذهما في حضنه.

كما عرف الحب طريق البيت من جديد مع ظهور كراميلا- تارا عماد في طريق عباس، وانتقال طفله علي للعيش معه، لتدب فيه الحياة من جديد.

مسلسل إفراج مستوحى من قصة حقيقية، بطولة عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، عبدالعزيز مخيون، صفوة، علاء مرسي، جهاد حسام الدين، عمر السعيد، دنيا ماهر، الطفل آسر، بسنت شوقي، أحمد عبدالحميد، محسن منصور.