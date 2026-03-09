قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

تغيير منزل عمرو سعد في "إفراج" خلال 12 عاما.. صور

أحمد إبراهيم

يمر منزل عباس الريس- النجم عمرو سعد في مسلسل إفراج، بتغيرات كثيرة، خلال 12 عاما، منذ شهد دماء ساكنيه تسيل على الأرض دون ذنب اقترفوه، مرورا بتحوله لمكان مهجور يسكنه العنكبوت، حتى دبت فيه الحياة، وعرف الحب طريقه مجددا.

ديكور المنزل والتغيير الذي طرأ عليه صممته وأشرفت على تنفيذه مهندسة الديكور نادية عادل المليجي، والتي نجحت في جعل البيت بطلا حقيقيا في العمل، مستغلة موقعه المميز والذي يلمس روح الجمهور.

يقطن عباس أحد الأحياء الشعبية القديمة، المطلة على أشهر مآذن القاهرة، والتي تظهر في كثير من مشاهد العمل، في رمزية تشير إلى تمسكه بدينه ومبادئه، حتى ولو دفع ثمنا لذلك أغلى ما في حياته.

وكشفت مهندسة الديكور نادية عادل المليجي عبر حسابها على انستجرام، عن صور للحارة ولشقة عباس وكيف أجرت عليها أكثر من تغيير، لتظهر في مشاهد الفلاش باك التي تجمع بين عباس وزوجته وأطفاله، ثم بعد سجنه وتحولها إلى مكان موحش تغطيه الأتربة وتنتشر في كل جوانبه خيوط العنكبوت، ويهجره الدفء والابتسامة.

 كما شهدت الحلقات الأخيرة تغييرا جديدا على شقة عباس الريس، مع إصراره على البقاء في المكان حيث يشعر بالأمان، ويشم فيه رائحة ابنتيه وكأنه يتحدث إليهما ويأخذهما في حضنه.

كما عرف الحب طريق البيت من جديد مع ظهور كراميلا- تارا عماد في طريق عباس، وانتقال طفله علي للعيش معه، لتدب فيه الحياة من جديد.

مسلسل إفراج مستوحى من قصة حقيقية، بطولة عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، عبدالعزيز مخيون، صفوة، علاء مرسي، جهاد حسام الدين، عمر السعيد، دنيا ماهر، الطفل آسر، بسنت شوقي، أحمد عبدالحميد، محسن منصور.

مسلسل إفراج عمرو سعد الفنان عمرو الليثي أعمال عمرو سعد منزل مسلسل إفراج

استئصال جزء من القولون.. كل ما تريد معرفته عن عملية هانى شاكر
رضوى الشربينى تخطف الانظار بجمالها بقفطان بنفسجى
طريقة عمل مكرونة كريمي بالجبنة مع مكعبات الاستيك
بدرية طلبة تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية
