سعر ومواصفات شيري تيجو 4 برو في السوق السعودي
طارق سعدة يكشف عن 3 محاور أساسية لمواجهة التحديات أمام الإعلام
دعاء العشر الأواخر من رمضان 2026.. ردّد أدعية ليلة القدر والليالي الوترية
لتوفير الوقود.. باكستان تغلق جميع المدارس مؤقتاً في ظل تداعيات الحرب
ماكرون يحذر: الشرق الأوسط على حافة تصعيد خطير قد يؤثر على الأمن الدولي وطرق التجارة
المرشد الجديد في دائرة الخطر.. إسرائيل تلمح إلى استهداف مجتبى خامنئي
بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 20 رمضان
مدافع الأهلي: النادي تأثر برحيل محمد عبد المنعم
بث مباشر شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين في ليلة 21 رمضان
مقترح برلماني لإطلاق منصة وطنية رقمية للوقف الخيري لتعظيم عوائده
مواعيد عمل مترو الانفاق في عيد الفطر 2026
مرأة ومنوعات

نوع مكسرات يحمى من أمراض الشيخوخة والقلب.. اكتشفه

اسماء محمد

يعد البندق من أشهر أنواع المكسرات التى تساعد في تقوية المخ والذاكرة ولكن هل تعلم أنه يحمى الجسم من أمراض عديدة مثل القلب والشيخوخة.

ووفقا لما جاء في موقع draxe فإن البندق يساعد في الحماية من أمراض عديدة بسبب غناه بمضادات الأكسدة والعناصر المفيدة.

يحتوي البندق على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تُعدّ مضادات أكسدة قوية وتعمل مضادات الأكسدة على القضاء على الجذور الحرة الضارة في الجسم وتساعد على الوقاية من الأمراض الخطيرة، مثل السرطان وأمراض القلب.

كما أن البندق مصدر رائع لفيتامين E ، الذي يساعد على مكافحة الشيخوخة والأمراض عن طريق تقليل الالتهاب في الجسم.

توفر حصة واحدة من البندق ما يقارب احتياج الجسم اليومي من المنجنيز  ، وهو ليس مضادًا للأكسدة، ولكنه يساهم بشكل كبير في تكوين الإنزيمات المضادة للأكسدة كما يحتوي البندق على أعلى نسبة من البروانثوسيانيدينات (PACs)، وهي فئة من البوليفينولات التي تمنح بعض الأطعمة، مثل النبيذ الأحمر والشوكولاتة الداكنة، مذاقها القابض مقارنةً بأنواع المكسرات الأخرى.

أظهرت الدراسات كيف أن مركبات البروانثوسيانيدين تتمتع بمستوى أعلى بكثير من النشاط المضاد للأكسدة مقارنة بغيرها، مثل فيتامين سي وفيتامين هـ، والتي تعمل فقط في بيئات معينة.

كما ثبت أنها تحارب الشيخوخة وتساعد في الوقاية من الأمراض وتُعرف مركبات البروانثوسيانيدين بقدرتها على المساعدة في علاج التهابات المسالك البولية أيضاً.

