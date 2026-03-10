قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإحصـاء: ارتفاع معدل التضخم الشهري لشهر فبراير 2026
الصحة الإسرائيلية: 2339 إسرائيليا نقلوا إلى المستشفيات منذ بداية حرب إيران
قلق في الكونجرس.. واشنطن بوست: البنتاجون استهلك ذخائر بقيمة 5.6 مليار دولار
ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
السيدة انتصار السيسي تكرم نائب رئيس جامعة عين شمس خلال احتفالية «المرأة المصرية أيقونة النجاح»
سمير فرج عن يوم الشهيد: لولا تضحيات الأبطال لما تمكنا من العيش في أمان
نتنياهو: طموحنا أن نمكن الشعب الإيراني من تفكيك النظام
جلسة طارئة بين الخطيب وتوروب.. واتجاه لإضافة عنصر جديد بالجهاز المعاون
محمود أبو الدهب: زيزو وإمام عاشور «بوظوا أوضة لبس الأهلي»
الجيش الإيراني يستهدف مصافي نفط ومخازن وقود لدولة الاحتلال في حيفا
في ذكرى فتح مكة.. دخلها الرسول بـ10 آلاف صحابي وأسلم أغلب ساداتها
صاحب التفسير الوسيط.. الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ليلة القدر .. هل تكون اليوم في ليلة 21 ؟ | العلامات والدعاء المستحب

ليلة القدر
ليلة القدر
عبد الرحمن محمد

ليلة القدر .. مع غروب شمس هذا اليوم الثلاثاء، تتوجه قلوب ملايين المسلمين ونفوسهم نحو السماء، معلنةً بدء أولى الليالي الوترية من شهر رمضان المبارك لعام 2026.

 إنها الليلة الحادية والعشرون، فاتحة العشر الأواخر، والمحطة الأولى في رحلة البحث عن "ليلة القدر" التي هي خير من ألف شهر. 

في هذه الساعات المباركة، يتسابق العباد في الطاعات والتبتل، يحدوهم الأمل في إدراك تلك الليلة التي تتنزل فيها الملائكة والروح، وتُفتح فيها أبواب السماء لاستجابة الدعاء وتغيير الأقدار، وسط أجواء إيمانية خاشعة تمتد من صلاة المغرب وحتى بزوغ فجر الأربعاء.

علامات ليلة القدر والدلائل النبوية

أوضحت دار الإفتاء المصرية، استناداً إلى الأحاديث النبوية الشريفة، مجموعة من العلامات والمبشرات التي يمكن من خلالها تحري ليلة القدر، وهي دلالات مأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليسترشد بها المسلمون في اجتهادهم:

ظهور الشمس صبيحتها بلا شعاع ورد عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أصحابه أن أمارة ليلة القدر "أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها" كما رواه مسلم، وفي رواية أخرى عند الإمام أحمد "كأنها طست"، والمقصود هنا أنها تبدو كأنها طست من نحاس أبيض في بياضها وصفائها.

اعتدال الجو وطيب الليلة روى ابن حبان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: "هي طلقة بلجة، لا حارة ولا باردة، كأن فيها قمراً يفضح كواكبها، لا يخرج شيطانها حتى يخرج فجرها". وكلمة "طلقة" تعني طيبة لا حر فيها ولا برد، و"بلجة" أي مشرقة ومضيئة.

رؤية الأنوار الساطعة قيل إن المطلع على ليلة القدر قد يرى الأنوار ساطعة في كل مكان، حتى في المواضع التي يسكنها الظلام عادة.

سجود الكائنات ورد في بعض الآثار أن الموفق لرؤيتها يرى كل شيء ساجداً لله عز وجل في تلك اللحظات.

سماع خطاب الملائكة قيل إن من علاماتها سماع سلام أو خطاب من الملائكة الكرام الذين يتنزلون في تلك الليلة.

استجابة الدعاء من أقوى العلامات المعنوية هي استجابة دعاء من وفق لقيامها وإخلاص النية فيها لله تعالى.

الدعاء المأثور في ليلة القدر

على الرغم من أنه لا توجد أدعية ثابتة تمنع المسلم من الدعاء بما يفيض به قلبه، إلا أن السنة النبوية أرشدتنا إلى جوامع الكلم. فقد ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر، بم أدعو؟ قال: "قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني".

ويستحب للمسلم في هذه الليالي الوترية الإكثار من الاستغفار، والتضرع إلى الله بصالح الأعمال، والاجتهاد في الصلاة والقيام، عسى أن تناله نفحة من نفحات المولى عز وجل في هذه الأيام المباركة.

العشر الأواخر ليلة القدر أولى الليالي الوترية علامات ليلة القدر دعاء ليلة القدر دار الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أذان الفجر

موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 20 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير

إيران وإسرائيل

الضربة القاضية ضد إسرائيل.. الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير مركز الاتصالات الفضائية في تل أبيب

توروب

مفاجأة.. أول قرار من الأهلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

أسطوانة البوتاجاز

بعد الزيادة الجديدة.. سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي يرتفع 50 جنيها

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

البنزين

زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

ترشيحاتنا

رفع الحد الأدنى للأجور في هذا الموعد.. الحكومة تدرس حزمة زيادات جديدة| تفاصيل

رفع الحد الأدنى للأجور في هذا الموعد.. الحكومة تدرس حزمة زيادات جديدة| تفاصيل

فيفا

الاتحاد الدولي لكرة القدم يوجه ضربة قوية لأندية مصرية.. ماذا حدث؟

القمر

إنجاز فضائي تاريخي.. نجاح غير مسبوق في زراعة الحمص داخل تربة قمرية

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟

نزاع قانوني طويل.. "اهتزاز الموت" يهدد سائقي سيارات فورد بالـ.قتل

فورد سوبر ديوتي
فورد سوبر ديوتي
فورد سوبر ديوتي

بمكونات بسيطة في البيت.. طريقة عمل بسكويت العيد مثل المحلات بخطوات سهلة

بسكويت العيد
بسكويت العيد
بسكويت العيد

كنز صحي.. تعرف على أهم فوائد الكزبرة الناشفة وكيفية استخدامها

كنز صحى من الكزبرة الناشفه وكيفيه استخدامها
كنز صحى من الكزبرة الناشفه وكيفيه استخدامها
كنز صحى من الكزبرة الناشفه وكيفيه استخدامها

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد