ليلة القدر .. هل تكون اليوم في ليلة 21 ؟ | العلامات والدعاء المستحب

ليلة القدر .. مع غروب شمس هذا اليوم الثلاثاء، تتوجه قلوب ملايين المسلمين ونفوسهم نحو السماء، معلنةً بدء أولى الليالي الوترية من شهر رمضان المبارك لعام 2026.

إنها الليلة الحادية والعشرون، فاتحة العشر الأواخر، والمحطة الأولى في رحلة البحث عن "ليلة القدر" التي هي خير من ألف شهر.

في هذه الساعات المباركة، يتسابق العباد في الطاعات والتبتل، يحدوهم الأمل في إدراك تلك الليلة التي تتنزل فيها الملائكة والروح، وتُفتح فيها أبواب السماء لاستجابة الدعاء وتغيير الأقدار، وسط أجواء إيمانية خاشعة تمتد من صلاة المغرب وحتى بزوغ فجر الأربعاء.

علامات ليلة القدر والدلائل النبوية

أوضحت دار الإفتاء المصرية، استناداً إلى الأحاديث النبوية الشريفة، مجموعة من العلامات والمبشرات التي يمكن من خلالها تحري ليلة القدر، وهي دلالات مأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليسترشد بها المسلمون في اجتهادهم:

ظهور الشمس صبيحتها بلا شعاع ورد عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أصحابه أن أمارة ليلة القدر "أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها" كما رواه مسلم، وفي رواية أخرى عند الإمام أحمد "كأنها طست"، والمقصود هنا أنها تبدو كأنها طست من نحاس أبيض في بياضها وصفائها.

اعتدال الجو وطيب الليلة روى ابن حبان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: "هي طلقة بلجة، لا حارة ولا باردة، كأن فيها قمراً يفضح كواكبها، لا يخرج شيطانها حتى يخرج فجرها". وكلمة "طلقة" تعني طيبة لا حر فيها ولا برد، و"بلجة" أي مشرقة ومضيئة.

رؤية الأنوار الساطعة قيل إن المطلع على ليلة القدر قد يرى الأنوار ساطعة في كل مكان، حتى في المواضع التي يسكنها الظلام عادة.

سجود الكائنات ورد في بعض الآثار أن الموفق لرؤيتها يرى كل شيء ساجداً لله عز وجل في تلك اللحظات.

سماع خطاب الملائكة قيل إن من علاماتها سماع سلام أو خطاب من الملائكة الكرام الذين يتنزلون في تلك الليلة.

استجابة الدعاء من أقوى العلامات المعنوية هي استجابة دعاء من وفق لقيامها وإخلاص النية فيها لله تعالى.

الدعاء المأثور في ليلة القدر

على الرغم من أنه لا توجد أدعية ثابتة تمنع المسلم من الدعاء بما يفيض به قلبه، إلا أن السنة النبوية أرشدتنا إلى جوامع الكلم. فقد ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر، بم أدعو؟ قال: "قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني".

ويستحب للمسلم في هذه الليالي الوترية الإكثار من الاستغفار، والتضرع إلى الله بصالح الأعمال، والاجتهاد في الصلاة والقيام، عسى أن تناله نفحة من نفحات المولى عز وجل في هذه الأيام المباركة.