زغرودة على الهواء.. ريهام سعيد تفاجئ فتاة بجهاز عروسة كامل

خصصت الإعلامية ريهام سعيد، حلقة اليوم من برنامج "خيركم سابق" المذاع على قناة " النهار"، من أجل إدخال الفرحة على قلوب المصريين وإعطاء هدايا لمن يستحقها.

وفاجأت ريهام سعيد، فتاة بإعطائها جهاز العروسة هدية، وقامت بإعداد زفة بالطبل والمزمار للاحتفال مع العروس.

وقالت ريهام سعيد " في البداية إحنا كنا كلمنا رحمة واعتذرنا لها لأننا قمنا بتوزيع كل الأجهزة الكهربائية للعائس لكن إحنا قررنا نفاجأها ونجيب لها جهاز العروسة ".

وقامت والدة رحمة بإطلاق زغرودة على الهواء ، معربة عن فرحها بجهاز ابنتها، قائلة:" بنتي مخطوبة بقالها سنتين ونص وحصل حريقة عندنا في البيت وجهاز بنتي كله راح في الحريقة دي وأنا كنت واخدة قرض عشان اجيب الجهاز اللي اتحرق ".

وقالت أم الفتاة رحمة :" أنا مكنتش مصدقة إنك هتيجي لينا بجهاز بنتي يا أستاذة ريهام ".

