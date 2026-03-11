قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

بيطري الشرقية يُجري المسح التناسلي الشامل لـ 5576 رأس ماشية والتلقيح الإصطناعي لـ2289

محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية ، على ضرورة بذل الجهود لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية احتياجات السوق المحلي وبأسعار مناسبة ، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للماشية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية وللحفاظ على صحة و سلامة المواطنين.

من جانبه، أشار الدكتور محمد السيد بشار وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية ( إدارتي التناسليات والتلقيح الإصطناعي بالمديرية وأقسام التناسليات والتلقيح الإصطناعي بالإدارات الخارجية ) قامت خلال شهر  فبراير  ٢٠٢٦م بإجراء المسح التناسلي الشامل لـ ( ٥٥٧٦) رأس ماشية وإجراء التلقيح الإصطناعي لـ (٢٢٨٩) رأس ماشية ، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للتحسين الوراثي لتحسين السلالات المصرية.

أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المشروع القومي للتحسين الوراثي للسلالات المصرية يتم من خلال التهجين مع السلالات الأجنبية المتأقلمة مع الظروف البيئية المصرية في بهدف تحسين التراكيب الوراثية للسلالات المصرية من الماشية وتحسين المستويات الإنتاجية وإنتاج سلالات عالية الإدرار من الألبان وإنتاج اللحوم.

الشرقية محافظ الشرقية الثروة الحيوانية اللحوم الحمراء

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟
علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم
