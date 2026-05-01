الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
موعد مباراة منتخب العراق الودية ضد إسبانيا

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، التوصل لاتفاق رسمي لإقامة مباراة ودية بين منتخبي العراق وإسبانيا استعداداً لمنافسات كأس العالم 2026.

وقال بيان رسمي صادر عن الاتحاد العراقي إن المباراة ستقام، يوم 4 يونيو المقبل، على ملعب "ريازور" معقل نادي ديبورتيفو لاكورونيا.

واتفق عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم مع رافائيل لوزان رئيس الاتحاد الإسباني على إنهاء كافة تفاصيل المباراة الودية خلال المؤتمر الرسمي للاتحاد الدولي "فيفا" المقام في مدينة فانكوفر الكندية.

وحسب البيان، فإن  المواجهة ستكون الثانية بين إسبانيا والعراق بعد لقائهما في كأس العالم للقارات، العام 2009، والذي فاز به المنتخب الإسباني بهدف دون رد.

وسيدخل منتخب العراق معسكراً تدريبياً في إسبانيا خلال الفترة بين 18 مايو الجاري إلى 5 يونيو المقبل.

ومن المنتظر أن يخوض منتخب العراق مباراة ودية ثانية قبل كأس العالم لم يتم حسمها بعد بشكل رسمي.

ويخوض المنتخب العراقي منافسات المجموعة التاسعة في كأس العالم 2026 التي تقام في الولايات المتحدة، وكندا، والمكسيك.

ويفتتح المنتخب العراقي مشواره بمواجهة النرويج، يوم 16 يونيو المقبل، ثم يلتقي فرنسا، يوم 22 من الشهر ذاته، ثم يلعب مع السنغال يوم 26 يونيو.

وتأهل منتخب العراق عن الملحق العالمي بعد الفوز على بوليفيا في الدور النهائي للملحق في شهر مارس الماضي.

