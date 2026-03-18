ريال مدريد يُقصي مانشستر سيتي ويبلغ ربع نهائي دوري الأبطال

حسم فريق ريال مدريد تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، بعدما جدد تفوقه على مانشستر سيتي بالفوز بنتيجة 2-1 في لقاء الإياب الذي أُقيم على ملعب الاتحاد.

ودخل الفريق الإسباني المباراة بأفضلية كبيرة عقب انتصاره في مواجهة الذهاب بثلاثية نظيفة على ملعب سانتياجو برنابيو، ليؤكد تفوقه في مجموع المباراتين ويحجز بطاقة العبور.

بدأت المباراة بإيقاع سريع، وكاد ريال مدريد أن يفتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثانية عبر تسديدة قوية من فيديريكو فالفيردي، إلا أن الحارس تصدى لها بنجاح. في المقابل، حاول مانشستر سيتي فرض سيطرته خلال الدقائق الأولى بحثًا عن هدف يعيد الأمل، لكنه لم ينجح في استغلال الفرص.

وشهدت الدقيقة 20 نقطة تحول، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ريال مدريد عقب الرجوع لتقنية الفيديو، التي أكدت وجود لمسة يد على برناردو سيلفا، ليُشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه، وينفذ فينيسيوس جونيور الركلة بنجاح.

ورغم النقص العددي، تمكن مانشستر سيتي من إدراك التعادل في الدقيقة 41 عن طريق إيرلينج هالاند، ليبقي على آمال فريقه قائمة ولو بشكل مؤقت.

وفي الشوط الثاني، أجرى المدربان عدة تغييرات، حيث شارك عمر مرموش كبديل في صفوف مانشستر سيتي، بينما دفع ريال مدريد بالحارس أندريه لونين بدلًا من تيبو كورتوا، كما شهدت المباراة عودة كيليان مبابي بعد تعافيه من الإصابة.

وألغى الحكم هدفين لمانشستر سيتي بداعي التسلل، قبل أن ينجح فينيسيوس جونيور في تسجيل هدف الفوز القاتل لريال مدريد في الدقيقة 93، ليؤكد تأهل فريقه رسميًا.

وبهذا الانتصار، ينتظر ريال مدريد الفائز من مواجهة بايرن ميونخ وأتالانتا في الدور المقبل من البطولة.