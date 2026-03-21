مباريات السبت.. تاريخ المواجهات بين بيراميدز والجيش الملكي المغربي

يترقب عشاق كرة القدم انطلاق مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريق بيراميدز ونظيره الجيش الملكي المغربي، اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة مساءً على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وتأتي هذه المباراة الحاسمة بعد مواجهة الذهاب التي جرت في المغرب، لتحديد الفريق المتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة الأفريقية.

شهدت المواجهات بين نادي بيراميدز المصري ونادي الجيش الملكي المغربي خمس مباريات رسمية حتى الآن.

هذه المباريات أظهرت تنافسًا قويًا بين الفريقين، حيث تباينت النتائج بشكل متقارب، مما يعكس قوة كلا الناديين على المستويين الفني والتكتيكي.

نتائج المباريات السابقة

من بين المباريات الخمس السابقة:

• فاز الجيش الملكي في مباراتين، مؤكدًا تفوقه في بعض اللقاءات على الفريق المصري.

• انتصر بيراميدز في لقاء واحد فقط، مستعرضًا قدراته الهجومية والدفاعية أمام الفريق المغربي.

• انتهت مباراتين بالتعادل، وهو ما يعكس مدى التوازن بين الفريقين في معظم المواجهات.

الأهداف المسجلة

شهدت هذه المواجهات تسجيل أهداف متقاربة بين الفريقين:

• سجل بيراميدز 7 أهداف في شباك الجيش الملكي، مما يظهر قدرته على اختراق الدفاع المغربي.

• بالمقابل، تمكن الجيش الملكي أيضًا من تسجيل 7 أهداف في مرمى بيراميدز، وهو ما يعكس التحدي الكبير الذي يواجه الفريق المصري عند اللعب خارج أرضه.