طاقم تحكيم مباراة بيراميدز والجيش الملكى المغربى ..تعرف عليه

يترقب عشاق كرة القدم انطلاق مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريق بيراميدز ونظيره الجيش الملكي المغربي، اليوم السبت، في تمام الساعة السادسة مساءً على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

وتأتي هذه المباراة الحاسمة بعد مواجهة الذهاب التي جرت في المغرب، لتحديد الفريق المتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة الأفريقية.

طاقم تحكيم مباراة بيراميدز والجيش الملكى المغربى

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن تعيين طاقم التحكيم الذي سيدير المواجهة:

• الحكم الرئيسي: دحان بيدا من موريتانيا.

• المساعد الأول: جيرسون دوس سانتوس من أنغولا.

• المساعد الثاني: أوليفيرا لوبيز من أنغولا.

• الحكم الرابع: عبد العزيز بوه من موريتانيا.

• حكم تقنية الفيديو (VAR): زينيث ماكليما من جنوب أفريقيا.

• مساعد حكم الفيديو (AVAR): بابكر سار.