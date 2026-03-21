الجباس يقود بيراميدز أمام الجيش الملكي

تشكيل بيراميدز في مواجهة الجيش الملكي المغربي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الجيش الملكي المغربي في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل نادي الجيش الملكي ضيفا على بيراميدز بطل أفريقيا في السادسة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - حامد حمدان

خط الوسط: مهند لاشين - محمود زلاكة - ناصر ماهر -- أحمد عاطف قطة - يوسف أوباما

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - أسامة جلال - أحمد توفيق - كريم حافظ - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - مصطفى فتحي - عودة فاخوري - دودو الجباس