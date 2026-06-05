الزمالك يفكر في بيع بيزيرا.. و2 مليون دولار شرط رحيل شيكو بانزا

أكد الإعلامي أمير هشام، أن الزمالك قد يضطر لبيع خوان بيزيرا أو شيكو بانزا والذي يمتلك عرضا خارجيا، والنادي يريد مليوني دولار لبيعه.

وقال هشام عبر برنامجه مودرن سبورتس عبر قناة modern mti: لا يوجد أي اختلاف مطلقًا بين مجلس مرتضى منصور والمجلس الحالي داخل نادي الزمالك، لأن الوضع حاليًا أسوأ بكثير.

وأضاف: هناك لاعبين في نادي الزمالك لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ الموسم الماضي.

وتابع: موضوع الرخصة سوف يتم حسمه سواء من اتحاد الكرة أو الكاف، وفقا للمصادر المختلفة، أما الزمالك سيدفع أو هناك أمور سيتم الاتفاق عليها.