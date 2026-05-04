القيادة المركزية الأمريكية: لم تتعرض أي سفينة عسكرية لهجوم

نفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) رسمياً مزاعم إيران بتعرض سفينة حربية أمريكية لهجوم صاروخي في منطقة مضيق هرمز.

وكتبت سنتكوم على شبكة إكس: "الحقيقة هي أنه لم يتم مهاجمة أي سفينة عسكرية أمريكية".

كما نفى مسؤول أمريكي رفيع المستوى مزاعم إيران بتعرض سفينة حربية أمريكية لهجوم صاروخي في مضيق هرمز، حسبما أفاد موقع أكسيوس.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن صاروخين أصابا سفينة حربية أمريكية قرب جزيرة جاسك، بعد أن تجاهلت تحذيرات إيران.

ذكر البيان أن السفينة الأمريكية عادت أدراجها بعد تعرضها لإطلاق النار. وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن سفنًا حربية أمريكية مُنعت من دخول منطقة مضيق هرمز.



