خبر سار لمرضى تليف الكبد.. الصحة: إدراج أدوية جديدة خفضت الوفيات لأكثر من 70%

قال الدكتور محمد عبد الله، المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لعلاج مرضي سرطان الكبد بوزارة الصحة، إن الدولة المصرية جابهت سرطان الكبد من 2018، حيث احتل المرتبة الأولى في الأورام على مستوى جمهورية مصر العربية، بإجمالي 200 ألف مريض تليف الكبد، أحد أبرز مضاعفات سرطان الكبد، والتي على أثرها تم تسجيل 41 ألف حالة وفاة.

وأضاف عبد الله، خلال مؤتمر صحفي، أن الدولة وضعت ملف سرطان الكبد على رأس الأولويات من خلال إطلاق المبادرة الخاصة بعلاج سرطان الكبد التي نجحت في اكتشاف 100 ألف حالة مصابة بسرطان الكبد من خلال المبادرة التي تشمل 58 مركزا على مستوى الجمهورية.

انخفاض وفيات تليف الكبد

وأوضح أنه تم إدخال جميع الأدوية الخاصة بتليف الكبد على مستوى الجمهورية من المبادرة وبالمجان تماما، ما كان له عظيم الأثر وانخفاض عدد وفيات تليف الكبد إلى 28 ألف وفاة نتيجة التليف عام 2022، وانخفضت مرة أخرى إلى 2700 حالة في 2023، ما يبرهن على نجاح المبادرة.