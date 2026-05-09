في تعليق جديد.. وزارة الصحة تكشف الفرق بين هانتا و كورونا

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أسباب الاختلاف بين فيروسي كورونا و هانتا والأعراض الخاصة بهما .

لماذا فيروس هانتا ليس هو الكوفيد الجديد

وقال عبدالغفار ، الأعراض تشبه في البداية الإنفلونزا وهي عبارة عن (حمى، إرهاق، آلام عضلية، صداع، وقد تتطور في حالات قليلة إلى مشاكل تنفسية أو كلوية.

واشار عبدالغفار الي أن الوقاية سهلة وفعالة.. نظافة المنازل وأماكن التخزين ومكافحة القوارض، مع عدم ترك الأطعمة مكشوفة ، وتهوية جيدة وغسل اليدين بانتظام.

وتابع متحدث الصحة قائلاً: الدولة المصرية تمتلك منظومة ترصد وبائي قوية ومتميزة، وننصح بالاعتماد فقط على المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات، مع الوعي الصحي هو خط الدفاع الأول.

لماذا فيروس هانتا ليس هو الكوفيد الجديد

كيفية إنتفال فيروس هانتا

ينتقل فيروس هانتا أساسًا من القوارض إلى الإنسان عبر الغبار أو الفضلات الملوثة، ولا ينتقل بسهولة من إنسان لآخر ، مع التأكيد علي أن انتقال العدوى بين البشر نادر جدًا، على عكس كوفيد - 19 الذي كان ينتشر بسرعة كبيرة عبر الرذاذ.

لماذا فيروس هانتا ليس هو الكوفيد الجديد

إجراء روتيني يحدث مع العديد من الأمراض

وأشار متحدث الصحة إلي أن منظمة الصحة العالمية لديها نظام إنذار مبكر يتعامل مع أي حدث صحي غير معتاد - حتى لو كان محدودًا جدًا - بهدف رفع درجات الجاهزية والمتابعة لدى الدول، وليس بهدف إعلان جائحة أو إثارة القلق العام. هذا إجراء روتيني يحدث مع العديد من الأمراض المعروفة

وأختتم الدكتور حسام عبدالغفار قائلا: الحديث المتزايد إعلاميًا عن فيروس «هانتا» لا يعني ظهور فيروس جديد أو جائحة قادمة.. هذا فيروس معروف علميًا منذ أكثر من 45 عامًا (تم عزله عام (1978)، وتتابعه المنظمات الصحية الدولية بشكل روتيني.. منظمة الصحة العالمية أصدرت خلال الأيام الماضية تحديثات عن رصد حالات محدودة، وهنا يجب أن تفرق بوضوح بين التحذير الوقائي وإنذار الجائحة.