قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم البنك الأهلي: المنافسة الثلاثية على لقب الدوري "مثيرة"
تركت عش الزوجية.. الداخلية تكشف تفاصيل تغيب زوجة صياد في كفر الشيخ
السيطرة علي حريق محل مفروشات وأقمشة دون إصابات في المنوفية
اكتشاف حالتين جديدتين مشتبه بإصابتهما بفيروس هانتا بإسبانيا
إطلاق مشروع صحي متكامل للمعلمين وتفعيل الكارت الذكي للرعاية الشاملة
الخارجية الفرنسية لـ(أ ش أ): زيارة ماكرون تعزز الشراكة مع مصر وتعكس ثقة باريس بدورها في استقرار المنطقة
الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية واستمرار ارتفاع درجات الحرارة
الأطباء قيدوها بسبب الهلوسة.. امرأة تروي تفاصيل إصابتها بفيروس هانتا
سعر الجنيه الذهب يحافظ على مكاسبه فوق 56 ألف جنيه رغم تراجع الأعيرة
بدء التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال وأولى الابتدائي بالمدارس الرسمية أول يونيو
الداخلية: تحرير 139 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق ترشيدا للكهرباء خلال 24 ساعة
رعب في غزة من فيروس هانتا.. إسرائيل تنشر الفئران بالقطاع بشكل لافت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الأطباء قيدوها بسبب الهلوسة.. امرأة تروي تفاصيل إصابتها بفيروس هانتا

ماذا قالت سيدة اصيبت بفيروس هانتا القاتل؟
ماذا قالت سيدة اصيبت بفيروس هانتا القاتل؟
آية التيجي

كشفت امرأة أمريكية عن تجربتها المرعبة مع الإصابة بـ فيروس هانتا القاتل، المعروف باسم “فيروس الفئران”، مؤكدة أنها كادت تفقد حياتها بعدما استنشقته أثناء تنظيف حظيرة قديمة، فيما استغرق الأطباء أسابيع لتشخيص حالتها بشكل صحيح.

ماذا قالت سيدة اصيبت بفيروس هانتا القاتل؟

وبحسب ما نشرته صحيفة Daily Mail، فإن الأمريكية ديبي زيبرين من ولاية مونتانا أُصيبت بالفيروس عام 2011 بعد تعرضها لفضلات فئران مصابة داخل مزرعتها، موضحة أنها لم تمكث في المكان سوى دقائق معدودة، لكنها كانت كافية لانتقال العدوى.

وقالت ديبي إنها بدأت تعاني بعد نحو أسبوع من أعراض حادة شملت آلامًا شديدة في الرقبة والظهر وصعوبة في التنفس، لكنها كانت تُشخص في كل مرة بالإنفلونزا أو الالتهاب الرئوي، قبل أن تتدهور حالتها بشكل خطير.

وأضافت أنها عادت إلى المستشفى للمرة الثالثة وهي تعاني من الهلوسة والارتباك الشديد، ليكتشف الأطباء أخيرًا إصابتها بمتلازمة فيروس هانتا الرئوية، وهي مضاعفة خطيرة تسبب امتلاء الرئتين بالسوائل وقد تؤدي إلى الوفاة في نحو 38% من الحالات.

ماذا قالت سيدة اصيبت بفيروس هانتا القاتل؟

وأوضحت ديبي أن حالتها كانت حرجة للغاية لدرجة أن الأطباء اضطروا إلى تقييدها بسبب نوبات الهياج العنيفة، مشيرة إلى أنها تعرضت لتوقف القلب مرتين قبل إدخالها في غيبوبة طبية استمرت سبعة أيام.

وأكدت السيدة الأمريكية أنها نجت بصعوبة، لكنها ما زالت تعاني حتى اليوم من أضرار عصبية ومشكلات في العمود الفقري، واضطرت إلى تعلم المشي من جديد بعد تعافيها.

الأمريكية ديبي زيبرين من ولاية مونتانا

ما هو فيروس هانتا؟

ويعتبر فيروس هانتا هو عدوى نادرة تنتقل غالبًا عبر استنشاق جزيئات من بول أو فضلات القوارض المصابة، خاصة الفئران، ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تصيب الرئتين أو الكلى.

وتشمل الأعراض المبكرة للمرض:
ـ الحمى والتعب الشديد
ـ آلام العضلات والظهر
ـ الصداع والدوخة
ـ القشعريرة
ـ اضطرابات الجهاز الهضمي

اعراص فيروس هانتا

وفي الحالات المتقدمة، قد يعاني المصاب من:
ـ ضيق حاد في التنفس
ـ سعال جاف
ـ تجمع السوائل في الرئتين
ـ فشل تنفسي قد يهدد الحياة

ويأتي ذلك بالتزامن مع تفشي سلالة “أنديز” من فيروس هانتا على متن سفينة الرحلات البحرية MV Hondius، حيث توفي 3 أشخاص وأصيب آخرون بعدوى خطيرة، وفقًا للتقارير الأخيرة.

وأشار خبراء إلى أن أعراض فيروس هانتا قد تُشبه الإنفلونزا في بدايتها، ما يجعل تشخيصه صعبًا في كثير من الأحيان، خاصة مع ندرته في بعض الدول.

فيروس هانتا فيروس الفئران أعراض فيروس هانتا متلازمة هانتا الرئوية عدوى القوارض فضلات الفئران أمراض خطيرة فيروس قاتل الهلوسة بسبب فيروس هانتا الصحة العالمية أمراض الجهاز التنفسي العدوى الفيروسية النادرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

صورة أرشيفية

ضبط مستريح جديد يستثمر في الذهب بالإسكندرية.. وقرار عاجل من النيابة

صورة أرشيفية

ظاهرة جوية تبدأ خلال ساعات.. الأرصاد تكشف مفاجآت في حالة الطقس بداية من اليوم

المعاشات

مشروع قانون جديد لتعديل قانون المعاشات.. زيادة سنوية 20 %.. ومكافأة إضافية للمؤمن عليهم

وجبة في 10 دقايق بدون لحوم ولا فراخ.. طعمها يشهي وتشبع الأسرة

وجبة في 10 دقائق .. بدون لحوم ولا فراخ وطعمها شهي وتشبع الأسرة

جماهير الزمالك

إعلامي يزف خبرًا سارًا لجماهير الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

فيروس هانتا

قبل انطلاق موسم الحج .. بيان سعودي هام بشأن فيروس هانتا

صورة أرشيفية

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة شابين وإصابة 5 آخرين خلال زفة عروسين بالغربية

ترشيحاتنا

أرشيفية

بوتين: الشعب السوفيتي أنقذ العالم بأسره من النازية

أرشيفية

"صباح البلد" يرصد أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم السبت 9 مايو

أرشيفية

اعرف الجرام بكام..أسعار الذهب اليوم السبت 9 مايو 2026

بالصور

إطلالة مختلفة.. غادة عبد الرازق تبهر متابعيها بظهورها اللافت

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

الأطباء قيدوها بسبب الهلوسة.. امرأة تروي تفاصيل إصابتها بفيروس هانتا

ماذا قالت سيدة اصيبت بفيروس هانتا القاتل؟
ماذا قالت سيدة اصيبت بفيروس هانتا القاتل؟
ماذا قالت سيدة اصيبت بفيروس هانتا القاتل؟

لوك مختلف.. روجينا تخطف الأنظار في أحدث ظهورها

روجينا
روجينا
روجينا

فستان ذهبي.. مي سليم تستعرض رشاقتها في أحدث إطلالة

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فيديو

ندم ريهام سعيد

كان نفسي أسلم عليه.. ريهام سعيد تعترف بندمها بعد رحيل هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد