الأطباء قيدوها بسبب الهلوسة.. امرأة تروي تفاصيل إصابتها بفيروس هانتا

كشفت امرأة أمريكية عن تجربتها المرعبة مع الإصابة بـ فيروس هانتا القاتل، المعروف باسم “فيروس الفئران”، مؤكدة أنها كادت تفقد حياتها بعدما استنشقته أثناء تنظيف حظيرة قديمة، فيما استغرق الأطباء أسابيع لتشخيص حالتها بشكل صحيح.

ماذا قالت سيدة اصيبت بفيروس هانتا القاتل؟

وبحسب ما نشرته صحيفة Daily Mail، فإن الأمريكية ديبي زيبرين من ولاية مونتانا أُصيبت بالفيروس عام 2011 بعد تعرضها لفضلات فئران مصابة داخل مزرعتها، موضحة أنها لم تمكث في المكان سوى دقائق معدودة، لكنها كانت كافية لانتقال العدوى.

وقالت ديبي إنها بدأت تعاني بعد نحو أسبوع من أعراض حادة شملت آلامًا شديدة في الرقبة والظهر وصعوبة في التنفس، لكنها كانت تُشخص في كل مرة بالإنفلونزا أو الالتهاب الرئوي، قبل أن تتدهور حالتها بشكل خطير.

وأضافت أنها عادت إلى المستشفى للمرة الثالثة وهي تعاني من الهلوسة والارتباك الشديد، ليكتشف الأطباء أخيرًا إصابتها بمتلازمة فيروس هانتا الرئوية، وهي مضاعفة خطيرة تسبب امتلاء الرئتين بالسوائل وقد تؤدي إلى الوفاة في نحو 38% من الحالات.

وأوضحت ديبي أن حالتها كانت حرجة للغاية لدرجة أن الأطباء اضطروا إلى تقييدها بسبب نوبات الهياج العنيفة، مشيرة إلى أنها تعرضت لتوقف القلب مرتين قبل إدخالها في غيبوبة طبية استمرت سبعة أيام.

وأكدت السيدة الأمريكية أنها نجت بصعوبة، لكنها ما زالت تعاني حتى اليوم من أضرار عصبية ومشكلات في العمود الفقري، واضطرت إلى تعلم المشي من جديد بعد تعافيها.

ما هو فيروس هانتا؟

ويعتبر فيروس هانتا هو عدوى نادرة تنتقل غالبًا عبر استنشاق جزيئات من بول أو فضلات القوارض المصابة، خاصة الفئران، ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تصيب الرئتين أو الكلى.

وتشمل الأعراض المبكرة للمرض:

ـ الحمى والتعب الشديد

ـ آلام العضلات والظهر

ـ الصداع والدوخة

ـ القشعريرة

ـ اضطرابات الجهاز الهضمي

اعراص فيروس هانتا

وفي الحالات المتقدمة، قد يعاني المصاب من:

ـ ضيق حاد في التنفس

ـ سعال جاف

ـ تجمع السوائل في الرئتين

ـ فشل تنفسي قد يهدد الحياة

ويأتي ذلك بالتزامن مع تفشي سلالة “أنديز” من فيروس هانتا على متن سفينة الرحلات البحرية MV Hondius، حيث توفي 3 أشخاص وأصيب آخرون بعدوى خطيرة، وفقًا للتقارير الأخيرة.

وأشار خبراء إلى أن أعراض فيروس هانتا قد تُشبه الإنفلونزا في بدايتها، ما يجعل تشخيصه صعبًا في كثير من الأحيان، خاصة مع ندرته في بعض الدول.