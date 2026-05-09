قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إطلاق مشروع صحي متكامل للمعلمين وتفعيل الكارت الذكي للرعاية الشاملة
الخارجية الفرنسية لـ(أ ش أ): زيارة ماكرون تعزز الشراكة مع مصر وتعكس ثقة باريس بدورها في استقرار المنطقة
الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية واستمرار ارتفاع درجات الحرارة
الأطباء قيدوها بسبب الهلوسة.. امرأة تروي تفاصيل إصابتها بفيروس هانتا
سعر الجنيه الذهب يحافظ على مكاسبه فوق 56 ألف جنيه رغم تراجع الأعيرة
بدء التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال وأولى الابتدائي بالمدارس الرسمية أول يونيو
الداخلية: تحرير 139 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق ترشيدا للكهرباء خلال 24 ساعة
رعب في غزة من فيروس هانتا.. إسرائيل تنشر الفئران بالقطاع بشكل لافت
فيروس هانتا.. عوض تاج الدين: لا توجد أي حالات مرصودة في مصر
بأسعار مخفضة.. طرح الأضاحي بوزارة الزراعة | اعرف الكيلو بكام؟
محافظ القاهرة يتفقد أعمال نقل موقف السيدة عائشة إلى مكانه الجديد
أخطر تصعيد| مقاتلات أمريكية تضرب ناقلات نفط إيرانية بمضيق هرمز.. هل تعود الحرب؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد انتشاره مرة أخرى.. كيف يمكن الوقاية من فيروس هانتا ؟

فيروس هانتا
فيروس هانتا
نهى هجرس

فيروسات هانتا هي مجموعة من الفيروسات التي تحملها القوارض مثل الفئران والجرذان، وتنتقل عن طريق فضلاتها وبوله، تنتشر فيروسات هانتا في جميع أنحاء العالم، ويمكن العثور عليها في بعض مناطق أوروبا وأفريقيا وآسيا، وفي المناطق التي تتواجد فيها، يمكن أن تسبب مجموعة من الأمراض تتراوح بين أعراض خفيفة تشبه أعراض الإنفلونزا إلى أمراض تنفسية حادة.

كيف يمكن الوقاية من عدوى فيروس هانتا؟

لا يوجد لقاح لعدوى فيروس هانتا، يكمن مفتاح الوقاية من المرض في:

منع انتشار القوارض

تنظيف وتطهير المناطق الملوثة بفضلات القوارض بشكل صحيح.

حافظ على منزلك ومكان عملك خاليًا من القوارض، جميع فضلات القوارض قد تكون ضارة، عليك القيام بما يلي:

سدّ الفتحات التي قد تسمح بدخول القوارض

خزّن الطعام والماء والقمامة في حاويات ذات أغطية محكمة الإغلاق.

ضع مصائد الفئران في جميع أنحاء المباني

حافظ على نظافة فناء منزلك

قم بتكديس أكوام الخشب بعيدًا عن المباني

نظّف وعقّم المناطق الملوثة بفضلات القوارض جيداً، اتبع الخطوات التالية.

ارتدِ قفازات مطاطية أو بلاستيكية، إذا كنت تنظف في مكان مغلق، فارتدِ جهاز تنفس مزود بفلتر هواء عالي الكفاءة (HEPA).

لا تقم بكنس أو شفط فضلات القوارض، فهذا سيؤدي إلى إطلاق جزيئات في الهواء، والتي قد تستنشقها.

رشّ الفضلات بمطهر منزلي أو بمزيج من جزء واحد من المُبيّض إلى تسعة أجزاء من الماء، اترك المنطقة منقوعة لمدة عشر دقائق للتأكد من القضاء على أي فيروسات موجودة في الفضلات.

امسح الفضلات المبللة بمناشف ورقية أو ممسحة مبللة إذا كنت تتعامل مع مساحة كبيرة. 

اغسل القفازات بمطهر وماء ساخن وصابون قبل خلعها، بعد ذلك، اغسل يديك جيداً.

إذا تم استخدام ممسحة مبللة لتنظيف المنطقة، فاستخدم المطهر والماء الساخن والصابون لتنظيف الممسحة.

فيروس هانتا طرق الوقايه من فيروس هانتا أعراض فيروس هانتا اسباب فيروس هانتا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

صورة أرشيفية

ضبط مستريح جديد يستثمر في الذهب بالإسكندرية.. وقرار عاجل من النيابة

صورة أرشيفية

ظاهرة جوية تبدأ خلال ساعات.. الأرصاد تكشف مفاجآت في حالة الطقس بداية من اليوم

المعاشات

مشروع قانون جديد لتعديل قانون المعاشات.. زيادة سنوية 20 %.. ومكافأة إضافية للمؤمن عليهم

وجبة في 10 دقايق بدون لحوم ولا فراخ.. طعمها يشهي وتشبع الأسرة

وجبة في 10 دقائق .. بدون لحوم ولا فراخ وطعمها شهي وتشبع الأسرة

جماهير الزمالك

إعلامي يزف خبرًا سارًا لجماهير الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

فيروس هانتا

قبل انطلاق موسم الحج .. بيان سعودي هام بشأن فيروس هانتا

صورة أرشيفية

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة شابين وإصابة 5 آخرين خلال زفة عروسين بالغربية

ترشيحاتنا

تطهير ونزع حشائش مصارف زراعية

وزير الري: تطهير 45 ألف كم مصارف وإحلال وتجديد شبكات بزمام 87 ألف فدان

الأضاحي

الزراعة تعلن خطة عيد الأضحى 2026.. طرح 15 ألف أضحية بأسعار مخفضة ..ضخ لحوم بخصم 25%.. واستيراد 158 ألف رأس ماشية

مستشفي رأس سدر

الرعاية الصحية: أكثر من مليون خدمة طبية مقدمة بمستشفى أسوان التخصصي

بالصور

الأطباء قيدوها بسبب الهلوسة.. امرأة تروي تفاصيل إصابتها بفيروس هانتا

ماذا قالت سيدة اصيبت بفيروس هانتا القاتل؟
ماذا قالت سيدة اصيبت بفيروس هانتا القاتل؟
ماذا قالت سيدة اصيبت بفيروس هانتا القاتل؟

لوك مختلف.. روجينا تخطف الأنظار في أحدث ظهورها

روجينا
روجينا
روجينا

فستان ذهبي.. مي سليم تستعرض رشاقتها في أحدث إطلالة

مي سليم
مي سليم
مي سليم

مش كورونا.. فيروس جديد يثير القلق عالميًا.. وهذه أعراضه وطرق الوقاية

مش كورونا.. فيروس جديد يثير القلق عالميًا وهذه أعراضه الأولى
مش كورونا.. فيروس جديد يثير القلق عالميًا وهذه أعراضه الأولى
مش كورونا.. فيروس جديد يثير القلق عالميًا وهذه أعراضه الأولى

فيديو

ندم ريهام سعيد

كان نفسي أسلم عليه.. ريهام سعيد تعترف بندمها بعد رحيل هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد