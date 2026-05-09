بعد انتشاره مرة أخرى.. كيف يمكن الوقاية من فيروس هانتا ؟

فيروسات هانتا هي مجموعة من الفيروسات التي تحملها القوارض مثل الفئران والجرذان، وتنتقل عن طريق فضلاتها وبوله، تنتشر فيروسات هانتا في جميع أنحاء العالم، ويمكن العثور عليها في بعض مناطق أوروبا وأفريقيا وآسيا، وفي المناطق التي تتواجد فيها، يمكن أن تسبب مجموعة من الأمراض تتراوح بين أعراض خفيفة تشبه أعراض الإنفلونزا إلى أمراض تنفسية حادة.

كيف يمكن الوقاية من عدوى فيروس هانتا؟

لا يوجد لقاح لعدوى فيروس هانتا، يكمن مفتاح الوقاية من المرض في:

منع انتشار القوارض

تنظيف وتطهير المناطق الملوثة بفضلات القوارض بشكل صحيح.

حافظ على منزلك ومكان عملك خاليًا من القوارض، جميع فضلات القوارض قد تكون ضارة، عليك القيام بما يلي:

سدّ الفتحات التي قد تسمح بدخول القوارض

خزّن الطعام والماء والقمامة في حاويات ذات أغطية محكمة الإغلاق.

ضع مصائد الفئران في جميع أنحاء المباني

حافظ على نظافة فناء منزلك

قم بتكديس أكوام الخشب بعيدًا عن المباني

نظّف وعقّم المناطق الملوثة بفضلات القوارض جيداً، اتبع الخطوات التالية.

ارتدِ قفازات مطاطية أو بلاستيكية، إذا كنت تنظف في مكان مغلق، فارتدِ جهاز تنفس مزود بفلتر هواء عالي الكفاءة (HEPA).

لا تقم بكنس أو شفط فضلات القوارض، فهذا سيؤدي إلى إطلاق جزيئات في الهواء، والتي قد تستنشقها.

رشّ الفضلات بمطهر منزلي أو بمزيج من جزء واحد من المُبيّض إلى تسعة أجزاء من الماء، اترك المنطقة منقوعة لمدة عشر دقائق للتأكد من القضاء على أي فيروسات موجودة في الفضلات.

امسح الفضلات المبللة بمناشف ورقية أو ممسحة مبللة إذا كنت تتعامل مع مساحة كبيرة.

اغسل القفازات بمطهر وماء ساخن وصابون قبل خلعها، بعد ذلك، اغسل يديك جيداً.

إذا تم استخدام ممسحة مبللة لتنظيف المنطقة، فاستخدم المطهر والماء الساخن والصابون لتنظيف الممسحة.